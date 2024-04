Lindbergh acquista il 100% di Vergottini per 1,05 milioni

Lindbergh, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell’offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha siglato un accordo per l’acquisizione del 100% di Vergottini, storica azienda valtellinese operante nel settore termotecnico impiantistico, con particolare riferimento alle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per il gas, apparecchi termici, di riscaldamento e di climatizzazione, impianti elettrici, impianti ad energie rinnovabili e di trattamento aria e ventilazione.

Questa operazione, si legge in una nota, si inserisce nella linea strategica del gruppo volta a costituire, mediante la controllata SMIT, la prima realtà industriale italiana in grado di erogare servizi di assistenza tecnica e installazione nel settore della termoidraulica su tutto il territorio nazionale.

Al 31 dicembre 2023, Vergottini ha realizzato ricavi pari a circa 3,015 milioni di euro con un EBITDA medio negli ultimi 3 anni di circa 160 mila euro

“Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa acquisizione – ha commentato l’AD Michele Corradi – La Vergottini è un’azienda storica della Valtellina e opera su tutto il territorio lombardo. Troviamo inoltre competenze e professionalità interne che saranno molto utili per lo sviluppo del nostro progetto industriale. Ringrazio i titolari uscenti che ci aiuteranno nei prossimi mesi e porteranno il loro contributo attivo per far crescere il gruppo”.

L’operazione, il cui closing è previsto entro la fine del mese di aprile 2024, ha un valore complessivo pari a 1,05 milioni di euro (compresa PFN cash positive per circa 300.000 mila), che verrà corrisposto per cassa come segue: 50.000 in data odierna a titolo di caparra confirmatoria, 200.000 al closing, 300.000 entro il 31 dicembre 2024 e i restanti 500.00 suddivisi in 16 rate mensili da 30.000, con prima rata in scadenza al 2 gennaio 2025 e rata finale di 20.000 in data 30 giugno 2026.

(Teleborsa)