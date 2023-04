Lottomatica, Borsa Italiana dispone l’ammissione alla quotazione

(Teleborsa) – Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alla quotazione nel mercato Euronext Milan di Lottomatica Group. La comunicazione del gestore di Piazza Affari arriva a poche ore di distanza da quando la società ha fissato l’intervallo di valorizzazione indicativa delle proprie azioni da un minimo di 9 a un massimo di 11 euro, per una capitalizzazione di mercato post aumento di capitale tra 2,265 e 2,67 miliardi di euro.

Lottomatica, controllata da Apollo Global Management, stima di avviare l’offerta il 24 aprile per terminarla il 27 aprile. L’avvio dell’Ipo resta subordinato all’ottenimento del via libera dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).