Lottomatica si quota in Borsa e guarda a nuove acquisizioni

Debutto difficile per Lottomatica che guarda a nuove acquisizioni

Non è partita nel migliore dei modi la quotazione di Lottomatica a Piazza Affari sul listino Euronext Milan. Il titolo del big del gaming italiano ha aperto subito in calo, con una flessione che ha sfiorato il 10%, e ora viene trattato a 8,28 euro (-8%). Eppure la società che fa capo al fondo di private equity inglese Apollo aveva chiuso il book di azioni destinate al collocamento dopo solo un’ora e mezzo dall’apertura, con sottoscrizioni di più volte rispetto alla quantità di titoli offerti.

E lo stesso dicasi per il prezzo delle azioni, fissato al livello più basso della forchetta a 9 euro nonostante le forti richieste da parte di investitori istituzionali stranieri (90%) e italiani.

Raccolti 690 milioni di euro per la crescita

Lottomatica non è alla sua prima esperienza in Borsa. La società, infatti, sino a tre anni fa era quotata sul segmento Star di Borsa Italiana. Poi l’ingresso del fondo Apollo e il delisting. Attraverso questo nuovo collococamento il gruppo delle scommesse e del gaming online ha raccolto 690 milioni di euro che a detta dell’amministratore delegato Guglielmo Angelozzi serviranno a cogliere “opportunità di crescita organica e per linee esterne”.

Lottomatica, infatti, “ha sempre perseguito le due strade e per questo continuamo a guardare dossier per poi prendere delle decisioni”. Negli ultimi anni il gruppo da 1,4 miliardi di euro di fatturato e da 22,8 miliardi di raccolta ha realizzato “quattro acquisizioni rilevanti da cui ha estratto grandi sinergie” ha ricordato Angelozzi “e guarda con interesse ad aree come l’Italia, l’Europa e il segmento B2c”.

In tre anni triplicato l’Ebitda e digital al 50%

Angelozzi non ha voluto commentare l’andamento del titolo in Borsa, ma ha sottolineato che la decisione di fissare il prezzo nella parte più bassa della forchetta è stata fatta “per essere più market friendly e per costruire un book di qualità“. Sottolineando che Apollo “ha avuto coraggio a intraprendere questo passo in un momento di mercato come quello attuale, ma giusto viste le opportunità di sviluppo di medio e lungo termine”. Negli ultimi 3 anni, infatti, “l’ingresso di Apollo ha consentito al gruppo di triplicare l’Ebitda e di far diventare Lottomatica la prima società in Italia rafforzando il portafoglio di business con il digital salito dal 12 al 50%”.