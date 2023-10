Lottomatica: ricavi in crescita, conferma i target per il 2023

Lottomatica, ricavi in crescita

Il gruppo Lottomatica ha chiuso i primi nove mesi 2023 con ricavi pari a 1,2 miliardi circa (1.194,9 milioni), in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo pro forma del 2022 (+17% reported). in particolare, i ricavi dell’online sono pari a 374 milioni (+30% pro forma).

Confermate le stime per l’anno

L’adjusted ebitda sale 426,4 milioni (+15% pro forma, +25% reported), l’indebitamento finanziario netto si attesta a 1,24 miliardi circa.

La guidance per l’esercizio 2023 è confermata: ricavi a Euro 1.630 – 1.690 milioni; Adjusted Ebitda a 570 – 590 milioni di euro; circa 65 milioni di euro per gli investimenti ricorrenti, circa 45 milioni per le concessioni, circa 30 milioni one-off per la crescita e circa 35 milioni per potenziali pagamenti differiti.