Lottomatica scalda i motori per la Borsa: scommesse a +33%

Lottomatica scalda i motori per la Borsa

Lottomatica scalda i motori in vista della quotazione in Borsa. Il primo gruppo nel mercato del gioco autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia e uno dei maggiori player a livello europeo in una nota prevede un dividend pay-out pari al 30% dell’utile netto rettificato dopo la quotazione su Euronext Milan. L’intenzione di ritornare a Piazza Affari è stata ufficializzata il mese scorso e oggi la società ha ribadito che la quotazione e la sua tempistica saranno soggette: alle condizioni di mercato, all’ammissione da parte di Borsa italiana e all’autorizzazione della Consob.

Intanto Lottomatica rende noti i numeri di inizio anno (gennaio e febbraio 2023) che mostrano una crescita vigorosa. Il gruppo nei primi due mesi dell’anno ha registrato introiti per scommesse pari a 4,8 miliardi di euro (+33%), con un aumento pro forma del 20% per l’acquisizione di Betflag. Quelle online, invece, sono cresciute del 67% rispetto allo stesso periodo del 2022. Questo ha portato a ricavi per 281 milioni di euro (+21%) – quelli delle scommesse online hanno registrato un aumento del 39% – mentre l’Ebitda è stato di circa 104 milioni di euro tra gennaio e febbraio 2023 (+27%).

Per quanto riguarda l’intero 2023, fa sapere una nota, Lottomatica si attende un giro d’affari compreso tra 1,57 e 1,67 miliardi di euro e un Ebitda compreso tra 550 e 570 milioni, con un un Ebitda del comparto online di almeno 275 milioni.