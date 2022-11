La Germania benedice l’operazione Ita: «Lufthansa partner ideale»

Lufthansa partner ideale per Ita

Lufthansa è “il partner industriale ideale” per Ita Airways. È quanto sostengono fonti del governo tedesco interpellate da “Agenzia Nova”. Secondo le fonti, i concorrenti di Air France-Klm si sono dovuti “nascondere” dietro il fondo di investimento statunitense Certares perché, in conformità con il diritto dell’Ue, non possono attualmente effettuare acquisizioni.

La compagnia aerea franco-olandese sta, infatti, ricevendo ancora aiuti di Stato. Le medesime fonti hanno osservato come i sistemi industriali di Germania e Italia siano assolutamente complementari, sottolineando che le imprese italiane guardano a quelle tedesche e viceversa. Da settori della politica italiana, in particolare dal Partito democratico (Pd), emerge invece scetticismo nei confronti della Germania, anche nei rapporti economico-industriali e per la possibile acquisizione di Ita Airways da parte di Lufthansa.

Questi settori appaiono più orientati verso la Francia. Secondo le fonti di “Nova”, Parigi è determinata ad affermare i propri interessi nell’Ue e, mentre insiste sui progetti comuni, piazza i propri prodotti, soprattutto nel comparto della difesa, sui mercati dei Paesi terzi attuando “una concorrenza sleale” nei confronti degli altri Stati membri.