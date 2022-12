Lufthansa prepara l'offerta per Ita: subito il 40% e acconto da 100 mln

L’offerta di Lufthansa per Ita

Un’offerta tra i 180 e i 200 milioni di euro per rilevare subito il 40 per cento della compagnia aerea e rilevare il restante 60 per cento al massimo entro 5 anni. Lufthansa è pronta a presentare al Mef la sua offerta per l’acquisto di Ita. Secondo il Corriere, la formalizzazione della proposta da parte dei tedeschi potrebbe avvenire già la prossima settimana. Mancano alcune limature al documento da inviare, ad iniziare da un dettaglio che è, però, non proprio secondario, come il prezzo da sborsare.

Lufthansa sarebbe disponibile a pagare, infatti, un acconto da 100 milioni, mentre la seconda parte sarebbe vincolata all’adempimento di alcune formalità richieste al Tesoro. Dell’operazione non farebbe parte, almeno in questa prima fase, Fs che, seppur attraverso il suo ad Luigi Ferraris avesse già precisato di “non avere le competenze per gestire aerei”, si era detta interessata alla partita “dal punto di vista commerciale, come integrazione, ad esempio, dei biglietti tra aereo e rotaia”.