Luis Vuitton apre stabilimento a Civitanova Marche

Bisognerà aspettare l’anno prossimo. Quando un atelier di 10 mila metri quadri sorgerà nel cuore delle Marche. Una struttura che porterà all’assunzione di 500 dipendenti a pieno regime. Luis Vuitton, marchio capofila del gruppo francese del lusso Lvmh aprirà a Cvitanova Marche, infatti, un nuovo stabilimento per la produzione di scarpe sportive. E tutto avverrà nel giro di pochi mesi.

Come sarà il nuovo atelier di Luis Vuitton

Il centro verrà costruito nell’area industriale del comune marchigiano in provincia di Macerata e sarà pronto entro il 2023. «La struttura sorgerà su un’area di 25 mila metri quadrati. Sarà completamente realizzata in legno, vetro e acciaio e sarà a impatto ambientale zero – ha spiegato il sindaco Fabrizio Ciarapica – nei giorni scorsi abbiamo deliberato in giunta comunale la variante al piano regolatore che semplifica la realizzazione del progetto». Tempi ridotti e soddisfazione da parte delle istituzioni per l’ingresso nel territorio del celebre brand della famiglia Arnault. Che possiede il 10% del capitale del gruppo Tod’s. «In un tempo così complicato – ha continuato Ciarapica – è motivo di orgoglio e grande soddisfazione poter accogliere un gruppo del calibro di Louis Vuitton che porterà un nuovo sviluppo nel settore calzaturiero di questo territorio, soprattutto in termini occupazionali».