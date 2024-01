Marelli, due aziende interessate allo stabilimento di Crevalcore

Il 2024 si apre con una schiarita per i 228 dipendenti della Marelli di Crevalcore. Durante l’incontro al Mimit l’azienda ha infatti informato governo e sindacati che sono arrivate due proposte ufficiali di acquisizione. A farsi avanti sono state Tecnomeccanica e Niche Fusina, inoltre un terzo interessamento è ancora attivo da parte di un soggetto internazionale. Entro fine gennaio si dovrebbe arrivare a proposte vincolanti, così da provare a raggiungere l’accordo definitivo entro inizio marzo.

Le aziende interessate

Tecnomeccanica è un’impresa italiana con circa 170 dipendenti che già opera nella filiera automotive e svolge attività di pressofusione e di stampaggio a freddo, pro-ducendo da sé gli stampi. L’acquisizione di Crevalcore permetterebbe una crescita delle attività, anche attraverso ulteriori commesse con Marelli e il mantenimento di qualche produzione della plastica per i pezzi di ricambio. Lo stabilimento emiliano si concentrerebbe sulla attività di presse di alto tonnellaggio. L’investimento previsto è di circa 25 milioni. Verrebbero assorbiti 150 lavoratori almeno.

Niche Fusina ha oltre 500 dipendenti in Europa ed è parte del gruppo industriale Dada holdings. È un player dell’alluminio, che fornisce vari settori dall’ automotive alla nautica, dalla ingegneria generale alla difesa. L’investimento per la conversione dello stabilimento dovrebbe essere di circa 12-15 milioni di euro. Anche in questo caso verrebbero assorbite 150 persone. In entrambi i progetti Marelli dovrebbe garantire la continuità della produzione durante i primi anni.

Una soluzione per tutti i dipendenti

Per offrire una soluzione a tutti i 228 dipendenti attuali, la direzione di Marelli ribadisce la disponibilità a trasferire su base volontaria fino a 68 lavoratori in altri stabilimenti del gruppo con un incentivo di sostegno, più alcuni a Bologna, ad adoperare lo strumento della “isopensione” per offrire uno scivolo pensionistico di 7 anni e ad aprire una procedura di uscite volontarie e incentivate.

Una storia gloriosa

Il gruppo Magneti Marelli è stato fondato nel 1919 con un accordo tra l’azienda elettromeccanica Ercole Marelli e la Fiat: da sempre Magneti Marelli produce componenti per le auto, soprattutto ammortizzatori e batterie. Dal 1967 la Fiat ha preso il controllo totale dell’azienda che si è espansa all’estero grazie all’apertura di stabilimenti in tutti i continenti. Nel 2017 l’azienda aveva un fatturato di 8,2 miliardi e nei suoi stabilimenti lavoravano 43mila persone, di cui poco più di 10mila in Italia. N el 2018, poco prima della fusione tra Fiat Chrysler e il gruppo francese Psa, la Magneti Marelli è stata ceduta al gruppo giapponese Ck Holdings a sua volta controllato dal fondo americano Kkr, per 5,8 miliardi di euro. Negli accordi legati alla cessione il gruppo Fca e la famiglia Agnelli, che lo controllava, era stabilito che i nuovi proprietari avrebbero mantenuto gli stabilimenti e i posti di lavoro in Italia. Ora Magneti Marelli in Italia ha 11 stabilimenti produttivi e circa 7.200 addetti. Kkr ha però fortemente limitato gli investimenti, soprattutto quelli relativi alla transizione verso i motori elettrici. Da qui la crisi di alcuni siti produttivi.

L’intervento del governo

Nell’estate scorsa, improvvisamente, era stato deciso di chiudere lo stabilimento di Crevalcore con la messa in mobilità di tutti i dipendenti. Ne era seguito un braccio di ferro che aveva visto alleati i sindacati ed il governo contro la chiusura. Un primo risultato era stato quello della sospensione dei licenziamenti e l’ apertura alla vendita a soggetti terzi. Una strategia che, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, sembra aver pagato. Da qui la soddisfazione di esecutivo e sindacati. Il sottosegretario Fausta Bergamotto, che presiedeva la riunione, ha ringraziato tutti: “Quella di oggi è una giornata positiva, anche se manca ancora una parte importante per giungere alla conclusione del percorso. Voglio ringraziare Marelli per l’impegno profuso in questi tre mesi, dove l’azienda si è impegnata e ha lavorato in sinergia con tutte le parti coinvolte. Questo è un modello di comportamento, perché lavorando tutti insieme anche da una crisi possiamo tirare fuori qualcosa di buono”.

Il prossimo incontro con i manager dell’azienda è previsto al Mimit il 15 febbraio.