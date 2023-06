Marinerie italiane contro il Grande Fratello del Mare targato Bruxelles

Mobilitazione delle marinerie italiane contro il Grande Fratello del Mare targato Ue

Il Piano promosso dal Commissario alla Pesca ed all’Ambiente Virginijus Sinkevicius non va già al mondo della pesca italiana. E non solo. L’idea di essere osservati 24ore su24 mentre si fa il proprio lavoro è indigesta, oltre a rappresentare un pericoloso esperimento che potrebbe poi essere replicato in tutte le attività. Una sorta di Grande Fratello del Mare che l’Unione europea vorrebbe imporre per le imbarcazioni superiori a 18 metri.

Per non parlare poi di una serie di provvedimenti che, a regime, finirebbero per eliminare la pasca a strascico in Europa condannando il Vecchio Continente all’importazione e quindi alla dipendenza dall’estero per un prodotto così importante in un’alimentazione equilibrata. Con in più la prospettiva che questo scenario apra anche le porte al pesce sintetico che punta ad ottenere il via libera dall’Unione, esattamente come le carni in laboratorio.

L’intero settore sciopera il 23 giugno per manifestare il proprio dissenso ad una politica ritenuta non solo inadeguata, ma anche nociva per un settore che in Europa rappresenta il 25% degli sbarchi totali di prodotti ittici ed il 38% dei ricavi, con oltre 7.000 imbarcazioni. A manifestare il proprio dissenso al piano comunitario cooperative, imprese e lavoratori Agci Agrital. Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare, Coldiretti Impresapesca, Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca.

A rischio la pesca a strascico

“Il Piano promosso dal Commissario alla Pesca ed all’Ambiente Virginijus Sinkevicius prevede una forte limitazione della pesca a strascico in tutta Europa entro il 2030 e propone la creazione di ulteriori aree marine protette, senza considerare l’impatto sociale ed economico su imprese, lavoratori, territori e basandosi su dati scientifici non aggiornati e accurati. Un Piano che – denunciano associazioni e sindacali di settore – ci porterà alla totale dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di prodotti ittici”.

Inoltre come chiarisce una nota, “lo smantellamento della pesca a strascico causerebbe peraltro un aumento delle importazioni da Paesi in cui la pesca non rispetta la nostra legislazione in materia di ambiente, sicurezza e lavoro. In Italia la pesca a strascico rappresenta il 20% della flotta totale peschereccia con 2088 unità, circa 7000 lavoratori, il 30% degli sbarchi ed il 50% dei ricavi”.

Tutelare un settore strategico

“L’obiettivo è la salvaguardia di un settore che garantisce sicurezza alimentare e un approvvigionamento equo, salutare e sostenibile di prodotti ittici freschi e con alti standard di qualità, che rispettano le regole di tracciabilità e certificazione europea. Ma con la mobilitazione si punta anche ad assicurare un futuro a migliaia di lavoratori, cooperative, imprese, famiglie e territori” spiegano gli organizzatori della manifestazione.

“Ci sembra un approccio ideologico proprio mentre si parla di autonomia strategica dell’Europa. Se l’intenzione è smantellare la pesca a strascico, bisogna sapere che si sta condannando l’Europa a dipendere dall’importazione di prodotti ittici, probabilmente meno freschi e sicuri, perché di certo non saranno i consumatori a smettere di mangiare pesce” aveva spiegato a Verità&Affari, Francesca Biondo, direttore generale di Federpesca. Uno scenario a tinte fosche che non piace nemmeno alle associazioni dei consumatori perchè il rischio dietro l’angolo è un nuovo aumento dei prezzi.