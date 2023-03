L'espansione che funziona, Maschio Gaspardo leader anche in Romania

Da 20 anni Maschio Gaspardo è in Romania

Ha scelto la Romania 20 anni fa per realizzare uno stabilimento dedicato principalmente alla produzione di macchine per la lavorazione del terreno e la fienagione. Maschio Gaspardo, l’azienda della provincia di Padova specializzata in macchine agricole aveva capito prima di altri la forte vocazione per il settore primario che aveva il Paese, con una superficie utile coltivata di circa 15 milioni di ettari con una posizione strategica per l’area dei Balcani e dell’Est Europa.

Il fondatore dell’azienda, Egidio Maschio, decise di posizionare lo stabilimento nella contea di Arad, in prossimità dell’autostrada che collega la Romania al resto dell’Europa e in un’area strategica dal punto di vista logistico, con un distretto industriale importante come quello della città di Arad con una tradizione nella carpenteria leggera e pesante.

In vent’anni l’azienda ha avuto un percorso di forte sviluppo dal punto di vista organizzativo, produttivo e commerciale, e Maschio Gaspardo è diventata il primo costruttore agricolo della Romania. Oggi lo stabilimento produttivo, che si sviluppa su una superficie coperta di 26.000 metri quadri, ha un organico di 500 dipendenti e un fatturato 2022 complessivo che supera gli 80 milioni di euro con un aumento del 35% rispetto all’anno precedente.

L’avviamento dello stabilimento e lo sviluppo della rete commerciale sono stati seguiti sin dall’inizio da Mirco Maschio come amministratore di Maschio Gaspardo Romania, affiancato da un team di manager italiani. Le attività svolte oggi all’interno dello stabilimento vanno dalla progettazione delle macchine, taglio laser e piegatura della lamiera, saldatura, lavorazioni meccaniche, verniciatura e montaggio fino alla commercializzazione e post vendita. Si tratta di una società molto integrata dal punto di vista produttivo, con un alto livello di automazione attraverso l’utilizzo di robot di saldatura e manipolatori e di macchine ad elevato contenuto tecnologico.

Gli investimenti fatti

Uno degli investimenti più importanti è stato quello dell’impianto di verniciatura con tecnologia a polvere, che permette di garantire massimi standard qualitativi nella finitura dei prodotti. La produzione, che all’inizio si è orientata su macchine passive per la coltivazione del terreno come dissodatori per la lavorazione di profondità, dischiere e coltivatori per le lavorazioni superficiali, a cui si sono aggiunti aratri e macchine per il taglio e la gestione della fienagione. Nel 2022 la produzione totale si è attestata sulle 5.500 attrezzature.

“Ho avuto il piacere di seguire l’avviamento e lo sviluppo di questo sito produttivo – afferma Mirco Maschio, presidente di Maschio Gaspardo -. È con grande soddisfazione che oggi festeggiamo 20 anni di Maschio Gaspardo Romania che è diventata uno degli stabilimenti di produzione di macchine agricole più avanzati dell’Est Europa”.

“Siamo orgogliosi di poterci avvalere di questo importante stabilimento produttivo – continua Andrea Maschio, presidente di Maschio Holding – che ha raggiunto i più elevati standard qualitativi di produzione in grado di costruire macchine di grandi dimensioni per le aziende agricole più evolute fino a 12 metri di larghezza. L’innovazione e il rinnovamento degli impianti sono necessari per essere presenti sul mercato con strutture all’avanguardia per soddisfare le esigenze dei nostri clienti nel mondo”.