Maticmind mira a 800 mln di ricavi e guarda alla Borsa

L’obiettivo è arrivare a 800 milioni di ricavi entro il 2025, rispetto ai 440 milioni dello scorso anno. Quasi un raddoppio del fatturato, che Maticmind, uno dei principali system integrator italiani con sede a Milano, operante nel settore ICT, punta a raggiungere con una serie di nuove acquisizioni. Le prime due, se le trattative si concluderanno in miniera positiva, saranno perfezionate già entro l’anno. E una di queste, in particolare, le consentirà anche di entrare sui mercati extra Ue, dove attualmente non è presente.

L’azienda, che da poco ha acquisito da Italtel il ramo per le reti passive per la fibra ottica FTTH, conta oggi su circa 1400 dipendenti, divisi in 12 sedi in Italia. La sua specializzazione è progettare, integrare e gestire soluzioni tecnologiche negli ambiti del networking, sicurezza, collaboration, datacenter & cloud e degli applicativi.

Un settore in crescita, che trova riscontro nelle previsioni del fatturato 2023 di Maticmind, che dovrebbe chiudere con un +15%, arrivando a toccare i 500 milioni. Ma l’accelerata più forte potrebbe arrivare ora dall’estero. Al momento l’azienda opera già in Olanda e Danimarca e sta lavorando per creare una rete di partner stranieri, oltre all’apertura di alcune branch office. Anche in quest’ottica Maticmind guarda alle prossime acquisizioni. “Ci stiamo concentrando su quelle che hanno maggiore potenziale e le cui attività possono essere esportate – conferma l’amministratore delegato Luciano Zamuner -. Ci sono molte opportunità da sviluppare, ad iniziare dall’Unione europea”.

Nel mentre l’azienda ha continuato a strutturarsi. Nel corso dell’anno ha assunto 150 persone, soprattutto laureati in discipline Stem e con grande attenzione alle quote rose. “È stato un anno in cui abbiamo assunto tantissimo – spiega Paolo Prevedini, business unit digital technologies director -. Ma c’è grossa difficoltà a trovare giovani talenti da inserire. Per questo abbiamo cercato di sviluppare iniziative di recruiting un po’ diverse da solito, come con i giochi di ruolo, ritenendo superato il solo colloquio frontale”.

Il futuro di Maticmind passa anche dall’intelligenza artificiale, con la quale l’azienda ha creato un tool per gestire le attività da fare, e dal settore della cyber security, con nuovi software da lanciare sul mercato. E dopo una crescita così repentina, che dovrebbe portare il gruppo entro il 2025 a toccare quota 800 milioni di ricavi, il passaggio successivo, per continuare a crescere, potrebbe essere anche quello della quotazione in Borsa.