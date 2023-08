Matricole, La SIA pronta al debutto il 9 agosto sull’Egm

(Teleborsa) – La SIA, società attiva nel settore dell’engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, ha presentato la domanda per l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.

La data di rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana è prevista per il 7 agosto 2023, mentre la data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan è prevista per il 9 agosto 2023. Il collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato realizzato a un prezzo pari a 3,6 euro per azione.



Una spinta decisiva dai progetti del Pnrr

“Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo, che segna un punto di svolta per la nostra società, focalizzata sin dalla nascita sulla progettazione di infrastrutture critiche nei mondi telco, mobility, civil ed energy – ha commentato l’AD Maurizio Ciardi – I proventi rinvenienti dall’IPO consentiranno di velocizzare il raggiungimento dei nostri obiettivi industriali, che mirano anzitutto all’attrazione di nuovi talenti e al potenziamento degli investimenti in ricerca e sviluppo – anche a mezzo di partnership o acquisizioni di spin-off accademici”.

“Questi elementi strategici, unitamente alla nostra organizzazione efficiente e ad una già costante tensione all’innovazione, ci consentiranno di poter meglio soddisfare le esigenze dei nostri clienti, che ci aspettiamo subiranno un’ulteriore accelerazione con il deployment dei progetti legati al PNRR“, ha aggiunto.