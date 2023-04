Lusso, Matteo Marzotto cede MinervaHub a San Quirico e Xenon

Matteo Marzotto cede MinervaHub a San Quirico e Xenon

San Quirico, Xenon Private Equity, Ambria Holding e gli attuali azionisti di minoranza di MinervaHub annunciano di aver sottoscritto in data odierna un contratto di investimento in forza del quale SQ, al completamento della transazione, deterrà circa il 75% del capitale di MinervaHub, mentre il restante circa 25% sarà detenuto da Xenon congiuntamente con altri co-investitori. Matteo Marzotto manterrà l’incarico di presidente di MinervaHub.

MinervaHub, che rappresenta il principale gruppo italiano nel comparto delle finiture e materiali per accessori di lusso, ha ricavi per oltre 170 milioni di euro, un portafoglio che annovera oltre 1000 clienti tra cui 20 dei top luxury brand, e oltre 700 occupati diretti.

MinervaHub nasce nel 2022

MinervaHub è nata nel 2022 dalla fusione di XPP Seven, presieduta da Gianfranco Piras, e Ambria Holding, presieduta da Matteo Marzotto, due iniziative imprenditoriali che hanno aggregato negli anni alcune delle migliori aziende manifatturiere del settore. Il MinervaHub a oggi comprende Conceria Zuma Pelli Pregiate S.r.l. (Pisa), Audasit Inc.(USA), Just Gators Inc.(USA), Centrorettili S.r.l.(Pisa), Quake S.r.l. (Vicenza), Jato 1991 S.r.l.(Bologna), Jato India Pvt. Ltd. (India), Jato Garments Pvt. Ltd., Koverlux S.r.l. (Bergamo), Oroplac S.r.l. (Firenze), SP Plast Creating S.r.l.(Fermo), Luciani & Co. S.r.l., Gruppo Meccaniche Luciani S.r.l. (Macerata), Galvanica Formelli S.r.l. (Arezzo) and e MA.GUI. S.r.l. (Arezzo), Zeta Catene (Arezzo) aziende che operano nel fashion-luxury market, nel design, sportswear, cosmetica, jewelry e automotive.

Creazione di valore in futuro

Matteo Marzotto ha dichiarato: “Sono felice e orgoglioso che un investitore del calibro di San Quirico, con la sua storia imprenditoriale e industriale, colga il potenziale di MinervaHub quale primaria, inedita piattaforma di fornitura dell’accessorio alto-di-gamma, con le sue formidabili capacità artigianali-industriali, di trasformare le idee creative dei brand più celebrati del mondo, in prodotti di assoluta eccellenza nel rispetto dei più sfidanti standard ESG. Sono certo che la visione e le competenze di San Quirico unite a quelle della compagine che ha generato MinervaHub saranno decisive nella crescita e nella creazione di valore futuro”.