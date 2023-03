MeglioQuesto punta a superare i 100 milioni di fatturato 2023

Valore della produzione a 79,3 milioni di euro, +27% (2021: 62,5 mln euro). EBITDA a 11,8 milioni, +12%. Utile di esercizio a 2,1 milioni euro contro i 3,9 milioni del 2021 e posizione finanziaria netta di 30,3 milioni. Sono i principali dati consolidati di MeglioQuesto, phygital analytic company operante nel settore della customer experience, che ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e il Piano strategico “Together 2023-2025”.

“Il 2022 si è chiuso con una crescita sostenuta del valore della produzione e della redditività” ha dichiarato Felice Saladini, amministratore delegato di MeglioQuesto. “Gli investimenti nel digitale e negli M&A hanno guidato l’evoluzione e lo sviluppo del nostro business. Abbiamo registrato una crescita double digit in tutte le industry presidiate affermandoci anche nei mercati che avevamo programmato in fase di collocamento.”

Al via il piano strategico triennale

E commentando il piano industriale: “La nostra visione a 3 anni è affermarci come phygital marketplace e diventare leader della phygital audience. Le prospettive per il triennio 23-25 confermano il tasso di crescita double-digit dei ricavi e dell’EBITDA, con un netto miglioramento della posizione finanziaria. La crescita è assicurata da fondamentali solidi, un Piano strategico concreto, capace di unire la nostra competenza con una visione del futuro imminente, articolata e accurata. Il volano della nostra crescita sono le competenze ed esperienze in ambito customer acquisition e customer management, unite all’ampio patrimonio di dati commerciali che ci permettono di creare una moltiplicazione funzionale delle offerte e beneficio dei clienti. Inoltre, la cultura ESG sempre più integrata nella strategia complessiva del Gruppo ci consentirà di generare valore sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder.”

In particolare, il piano prevede il raggiungimento dei seguenti target per l’esercizio 2023: valore della produzione a 100-105 milioni di euro; EBITDA adjusteddi 18-20 milioni di euro; EBITDA adjusted margin al 18%-19%; Posizione finanziaria netta a 24-26 milioni di euro.