Mfe, Prosieben vende attività di e-commerce ma resta contrario

ProSieben ha avviato il processo di vendita di due attività di e-commerce, una delle principali richieste avanzate dal primo azionista Mfe -MediaForEurope, ossia Mediaset che ha una quota del 30% circa dell’emittente tedesca.

La mossa è stata fatta in vista dell’assemblea del 30 aprile prossimo

In realtà, il management resta fortemente contrario a questa operazione e infatti ha rinnovato l’appello agli azionisti, in vista dell’assemblea in programma il 30 aprile prossimo, affinché si oppongano a uno spezzatino della società. “Queste proposte – ha detto l’ad di Prosieben Bert Habets- limiterebbero le nostre opzioni e non creerebbero alcun valore per gli azionisti”. A dire il vero proposta di Mfe da valutare in assemblea non è quella di vendere le attività non core per concentrarsi solo sull’entertaiment ma di far fare una valutazione indipendente sulla vendita di queste attività.

Ma Prosieben ha comunicato di aver già avviato il processo di vendita. “Abbiamo migliorato la redditività delle nostre attività di e-commerce e abbiamo avviato un processo di vendita con le banche per due dei nostri maggiori asset, Verivox e Flaconi, per massimizzare il valore”- ha specificato Habets. Flaconi è un sito di vendite online di profumi e Verivox è un portale web di confronto dei prezzi al consumo. Secondo gli analisti Mfe dopo la cessione di queste attività potrebbe anche tentare di acquisire tutti gli asset tv di ProSieben.

Il fondo Amber vuol sostenere la strategia proposta dagli italiani

Il fondo Amber Capital ha detto a Reuters di voler sostenere il cambiamento di strategia proposto da Mfe . “Sosterremo la proposta di Mfe all’assemblea generale perché riteniamo che sia l’unico modo per creare valore per gli azionisti”, ha detto a Reuters Joseph Oughourlian, presidente e fondatore di Amber Capital. Amber è uno dei primi 15 azionisti di ProSieben, con una quota di circa l’1% detenuta in parte attraverso contratti derivati.

Ed è anche il primo investitore importante a commentare pubblicamente la proposta di Mfe. Oughourlian non ha escluso che Amber possa acquistare altre azioni ProSieben prima dell’assemblea, “a seconda del prezzo di mercato”. Il fondo attivista voterà anche a favore di altre proposte avanzate da Mfe, compresi i candidati al consiglio di sorveglianza del gruppo tedesco.