Michele Santoro ha un socio Forte per il suo nuovo giornale

Michele Santoro non è il padre-padrone di “Mondonuovo”, il giornale di cui il noto conduttore televisivo ha annunciato la nascita su Facebook. Dall’atto di costituzione della Mondonuovo srl, registrato lo scorso 29 luglio a Roma davanti al notaio Antonio Caruso, si scopre infatti che Santoro è sì l’azionista di maggioranza col 51% del capitale, fissato a 10mila euro, ma che l’altro 49% è della Mosai.Co srl, società di consulenza digitale, che fa capo a Matteo Forte che è anche stato nominato amministratore unico della newco. Michele Santoro ha dunque un socio Forte per il suo nuovo giornale

Non solo: Mosai.co ha pagato la minoranza al nominale di 4mila 900 euro ma ha versato un sovrapprezzo di 200mila euro. Forte è unaperché per conto della Zerostudio’s del conduttore, poi liquidata a fine del 2020, gestiva la strategia web del sito “Studioaperto”. Mosai.Co è nata nel 2018 dalla fusione per incorporazione di Mosaico Lab e Nexilia in Mosaico produzioni, poi ridenominata appunto Mosai.Co.