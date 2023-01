Mobilità, Stellantis investe 150 milioni di dollari nei taxi aerei di Archer

Stellantis investe nei taxi aerei di Archer

Stellantis e Archer Aviation amplieranno in modo significativo la loro partnership, unendo le forze per produrre il Midnight, il velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVtol) di Archer. In particolare, Stellantis collaborerà alla realizzazione dell’impianto di produzione recentemente annunciato da Archer a Covington, in Georgia, dove le società prevedono di iniziare a produrre il velivolo nel 2024. Midnight è progettato per essere sicuro, sostenibile, silenzioso e per trasportare quattro passeggeri più un pilota. Con un’autonomia di 100 miglia, Midnight è ottimizzato per viaggi back-to-back a una distanza di circa 20 miglia, con un tempo di ricarica di circa 10 minuti tra l’uno e l’altro. A ulteriore dimostrazione del proprio impegno, Stellantis investirà fino a 150 milioni di dollari di capitale che Archer potrà usare a sua discrezione nel 2023 e nel 2024, a condizione che siano raggiunti determinati obiettivi che Archer prevede di centrare nel 2023.

Stellantis amplia la partecipazione strategica

Stellantis intende inoltre aumentare la propria partecipazione strategica attraverso futuri acquisti di azioni Archer sul mercato. Questo, insieme agli altri elementi della partnership allargata, consentirà al gruppo automotive di diventare un investitore di riferimento a lungo termine in Archer. “Negli ultimi due anni abbiamo lavorato a stretto contatto con Archer e sono rimasto sempre colpito dalla loro ingegnosità e dall’impegno costante a raggiungere risultati”, ha detto Carlos Tavares, ceo di Stellantis, spiegando che ampliare la partnership con Archer “come investitore strategico, con piani di crescita della nostra partecipazione, dimostra come Stellantis stia spingendo per allargare i confini e per fornire libertà di mobilità sostenibile, dalla strada al cielo. Sostenere Archer con la nostra esperienza produttiva è un altro esempio di come Stellantis guiderà il modo in cui il mondo si muove”.