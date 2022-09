Le moto Piaggio s’impennano, crescono le vendite e gli utili

Il bilancio del gruppo Piaggio

Al 30 giugno 2022 il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 320.600 veicoli (+11,7 per cento), registrando ricavi consolidati, Ebitda e l’utile netto tra i più alti di sempre nel periodo di riferimento. Lo rende noto il gruppo Immsi. I ricavi consolidati sono stati 1.053,1 milioni di euro (+16,8 per cento), l’Ebitda consolidato è stato pari a 152,2 milioni di euro (+5,3 per cento), con una marginalità del 14,5 per cento.

L’Ebit è stato pari a 85,8 milioni di euro, con una marginalità dell’8,1 per cento; l’utile netto è stato pari a 45,2 milioni di euro (+3,9 per cento). L’indebitamento finanziario netto (Pfn) del Gruppo Piaggio al 30 giugno 2022 è risultato pari a 397,4 milioni di euro, in miglioramento di 4,5 milioni rispetto ai 401,9 milioni di euro al 30 giugno 2021.