Motorsport, Racing Force completa un aumento di capitale da 10 milioni

Racing Force completa un aumento di capitale

Racing Force, società capogruppo di Racing Force Group, leader mondiale nei sistemi di sicurezza per il motorsport, ha completato con successo l’operazione di collocamento privato, mediante procedura di accelerated bookbuilding, di 1.941.748 azioni ordinarie di nuova emissione con le medesime caratteristiche di quelle in circolazione. Le nuove azioni sono state sottoscritte a un prezzo unitario di 5,15 euro, per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo di 10 milioni di euro.

Il collocamento delle azioni offerte in sottoscrizione è stato riservato alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati italiani o esteri. Le azioni di nuova emissione saranno negoziate su Euronext Growth Milan e Paris.

Nuovi investimenti in Italia e Bahrain

Racing Force produce e commercializza caschi, tute, guanti e scarpe, sedili, cinture di sicurezza, rollbar, volanti, estintori e sistemi di comunicazione attraverso i marchi OMP, Bell Helmets, ZeroNoise e Racing Spirit. Le risorse saranno impiegate per proseguire il piano di sviluppo e di espansione della società. Infatti, Racing Force avvierà una nuova capacità produttiva negli Stati Uniti e realizzerà altri investimenti in Bahrain e in Italia per aumentare l’efficienza del gruppo, anche a sostegno del programma di diversificazione.

Inoltre, l’aumento di capitale consentirà di incrementare il flottante in vista di un eventuale accesso del titolo al Segmento Star di Euronext Milan nel medio periodo.