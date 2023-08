MSCI sale al 100% di Burgiss con investimento da 697 milioni di dollari

MSCI, colosso statunitensei dei servizi finanziari, ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione del restante 66% di Burgiss per 697 milioni di dollari in contanti. Burgiss è un fornitore di dati, analisi e soluzioni tecnologiche con sede a Hoboken, nel New Jersey, per gli investitori in private asset. Dal suo investimento iniziale nel gennaio 2020, MSCI avrà investito un totale di 913 milioni di dollari per acquisire l’intera Burgiss.

Il set di dati di Burgiss – sviluppato in oltre 35 anni di attività – copre oltre 13.000 fondi di private asset in tutto il mondo, pari a 15 trilioni di dollari di investimenti cumulativi in private equity, immobili privati, debito privato, infrastrutture e risorse naturali in 195 paesi. Burgiss serve circa 1.000 clienti in 40 paesi e ha oltre 650 dipendenti negli Stati Uniti, Europa, Asia Pacifico e Sud Africa.



“L’acquisizione di Burgiss segna una pietra miliare di trasformazione per MSCI e rafforza il nostro impegno a guidare l’innovazione e la trasparenza nel panorama globale degli investimenti privati – Henry Fernandez, presidente e CEO di MSCI – Combinando i dati completi e le analisi sugli asset privati di Burgiss con l’esperienza di MSCI nella ricerca, analisi, dati e tecnologia per gli investimenti in tutte le classi di public asset, miriamo a ridefinire il total portfolio investing e creare soluzioni che possano aiutare gli investitori a gestire i loro portafogli complessi e migliorare le loro decisioni”.

MSCI prevede di finanziare il corrispettivo di acquisto da fonti di liquidità esistenti e prevede che Burgiss genererà oltre 90 milioni di dollari di entrate nel 2023 con un margine EBITDA e un margine di reddito operativo “mid-teens”. La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2023, soggetta alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura.

(Foto: Priscilla Du Preez su Unsplash)

(Teleborsa)