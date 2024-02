Neosperience dopo la crescita nel 2023 si prepara al Nasdaq con la controllata Health

Dovrebbe arrivare a breve il disco verde da parte della Sec, la Consob americana, per la quotazione al Nasdaq di Neosperience Health, controllata della milanese Neosperience, che sta portando l’intelligenza artificiale in medicina. Il debutto sul listino dovrebbe arrivare già nel primo trimestre di quest’anno per una quota del 20-30% sul mercato in aumento di capitale, così da raccogliere le risorse necessarie per accelerare la crescita della Pmi. Solo lo scorso anno Neosperience aveva investito in Health tra i 4 e i 5 milioni e l’impresa aveva generato ricavi per circa un milione.

“La prospettiva di patrimonializzazione non è chiaramente correlata – spiega Dario Melpignano, presidente di Neosperience -. Quello che abbiamo di fronte è un business gigantesco e tutti gli studi dimostrano che l’IA, combinata con l’attività dello specialista, fa ridurre i costi della sanità e genera un impatto molto positivo nei pazienti. Noi ci proponiamo, con la nostra realtà, proprio di migliorare i processi diagnostici e l’esperienza dei pazienti”. I soldi raccolti con la quotazione, alla quale si sono affacciati già investitori di altissimo standing, consentiranno, quindi, a Neosperience Health di continuare lo sviluppo di quegli strumenti e piattaforme tecnologiche che segneranno il futuro della sanità.

Non è solo la controllata Health a crescere. I conti 2023 della capogruppo Neosperience si dovrebbe chiudere in linea con i risultati fulgidi del primo semestre, forti della crescita di fatturato, ma soprattutto del +376% registrato dall’utile netto. “Il 2023 è stato un anno fondamentale – prosegue Melpignano -. Abbiamo completato il processo di armonizzazione delle nostre attività e allo stesso tempo abbiamo continuato a giocare d’anticipo nel settore dell’intelligenza artificiale generativa e dei large language models. È da anni che investiamo in marketing strategico, sviluppo di modelli proprietari e divulgazione, acquisendo una posizione unica come pionieri nell’AI, che ci viene ora riconosciuta dal mercato”.

Negli ultimi giorni dello scorso anno era stato raggiunto anche con un altro importante traguardo. Erano stati definitivamente approvati dalla Corte dei Conti due progetti di ricerca presentati a suo tempo al ministero competente. Si tratta di Neosperience Health Cloud, del valore di 6,1 milioni, per lo sviluppo di una piattaforma tecnologica avanzata per il mondo health e wellness. E di Neosperience Empathic Commerce per 5,9 milioni per una piattaforma di e-commerce di nuova concezione, potenziata dall’utilizzo intensivo dei più moderni algoritmi di intelligenza artificiale. Sono gli ultimi di una serie di progetti che, negli anni, la società si è vista approvare dal Mise, tra cui la piattaforma Neosperience Cloud, completata nel 2020 e alla base di gran parte delle soluzioni offerte.