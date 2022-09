Novartis apre a Milano

Inaugurato a Milano il nuovo headquarters di Novartis in Italia, in zona Porta Garibaldi. Il trasferimento nel capoluogo lombardo, dove le attività di Novartis affondano le loro radici, facilita la vicinanza con le istituzioni e l’ecosistema dell’innovazione e della ricerca. In Italia Novartis è una delle maggiori aziende del settore farmaceutico con un ruolo di punta nelle più importanti aree terapeutiche – quali cardiovascolare, immunologia, onco-ematologia e neuroscienze -, rappresentando uno tra i primi investitori in R&D con circa 250 milioni di investimenti previsti entro il 2023. Nel 2021, Novartis ha contribuito alla cura di oltre 13 milioni di pazienti nel Paese e ha generato un impatto complessivo – sul piano sociale, ambientale ed economico – di 8,4 miliardi di euro.

Il trasferimento a Milano

“Questo trasferimento rappresenta per noi una scelta orientata al futuro – ha dichiarato Valentino Confalone, country president e amministratore delegato di Novartis Italia -. Siamo convinti che si tratti di un nuovo importante capitolo per la nostra storia che consentirà di interagire al meglio con le istituzioni e la comunità medico-scientifica, contribuendo attivamente alle grandi sfide della sanità per creare un nuovo paradigma a beneficio della collettività e dei pazienti”.

La nuova sede rappresenta anche un’opportunità per reinterpretare il modo di lavorare, valorizzando il potenziale delle persone nel pieno rispetto della conciliazione tra vita privata e lavorativa. A settembre, è stata infatti annunciata l’adozione di “Choice with responsibility”, un nuovo modello che prevede massima flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro e possibilità di scelta del miglior luogo in cui lavorare, in ufficio o da remoto, in un quadro di equivalenza di tempo trascorso all’interno e all’esterno degli spazi aziendali.