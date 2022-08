Aprono meno imprese in Europa, ma aumentano le assunzioni

Il numero delle imprese di Eurostat

Sono sempre di meno le nuove imprese che nascono del nostro continente. Ad indicarlo sono i dati pubblicati da Eurostat che nella sua analisi ha considerato sia euro zona che Ue. Se si confronta il secondo trimestre del 2022 con quello precedente, le registrazioni di nuove imprese nell’eurozona sono diminuite del 2%. Nell’Ue, invece, il calo è dell’1,2%. Una flessione questa che segue la contrazione vista già nel primo trimestre (-2% nell’area euro e -2,3% nell’Ue). Mentre il numero di registrazioni di imprese nei primi due trimestri del 2022 resta superiore rispetto al periodo pre-pandemia del 2019.

E in Italia? La percentuale di nuove attività è scesa addirittura del 5,2% nel secondo trimestre (-3,5% nel primo). Non solo registrazioni, l’Eurostat ha rilevato anche dati sulle dichiarazioni di fallimento. Queste sono aumentate ancora per il quarto trimestre consecutivo. Un processo iniziato nel terzo trimestre 2021, dopo un sensibile calo dell’11% nel secondo trimestre 2021 rispetto al precedente. I dati più recenti, cioè quelli del secondo trimestre di quest’anno, mostrano un aumento del 2,2% rispetto a il primo trimestre 2022.

Il numero di occupati

Gli altri dati pubblicati dall’Eurostat mostrano anche la situazione relativa agli occupati. Un quadro che mostra una moderata crescita. Il loro numero nel secondo trimestre del 2022 è aumentato, infatti, dello 0,3% rispetto alla rilevazione precedente, sia nell’area dell’euro che nell’Ue. Se prendiamo il primo trimestre del 2022 la percentuale era aumentata, invece, dello 0,6% nell’area dell’euro e dello 0,5% nell’Ue. Una crescita del 2,4% (area dell’euro) e del 2,3% (Ue) rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Mentre i dati relativi al primo trimestre del 2022 registrano un +2,9% nell’area dell’euro e un +2,8% nell’Ue.