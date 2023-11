Oggi il voto Ue sugli imballaggi. Italia sulle barricate contro il riutilizzo

Saranno oltre 500 le richieste di modifica che saranno portate in parlamento oggi a Strasburgo sulla proposta della Commissione Ue per eliminare dagli imballaggi i materiali destinati al riciclo al fine di favorire il riutilizzo. Un provvedimento che, se approvato, rischia di costare all’Italia fino al 30% del Pil e moltissimi posti di lavoro. Sulle barricate ci sono i partiti non solo il centrodestra di governo ma anche il Pd che si è espresso contro il testo europeo che vuole far sparire le buste di plastica delle insalate, piatti e posate monouso ma anche il contenitore di legno del Camembert che ha provocato una levata di scudi da parte della Francia.

Ben si capisce dunque perchè, nell’ultimo anno, da quando la proposta della Commissione è stata presentata a Bruxelles, la legge Ue ha agitato forze politiche, lobby e interessi nazionali. In Italia, dove il riciclo è molto avanzato, il tema è molto sentito dato che l’introduzione del riuso sarebbe una catastrofe per interi settori industriali. “Si continua ad andare verso un sistema che non valorizza il modello vincente italiano, ma che lo mette a rischio. Continueremo la nostra battaglia in tutte le sedi comunitarie per difendere le ragioni di una filiera innovativa, che supera i target Ue con diversi anni di anticipo, che dà lavoro tutelando l’ambiente e affermando i più avanzati principi dell’economia circolare”, aveva detto il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto all’indomani del primo via libera dato dalla commissione Envi. Ossia la commissione Ue per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

I timori del settore

La proposta, nata con il pur meritevole obiettivo di ridurre i rifiuti da packaging, prevede per chi non riesce a raccogliere il 90% dell’immesso al consumo di realizzare entro il 1° gennaio 2029 sistemi di deposito cauzionale (lo scomodo e macchinoso vuoto a rendere) finalizzati al riciclo per bottiglie in plastica e contenitori in metallo fino a 3 litri di capacità. Una norma che in Italia stravolgerebbe anni di raccolta differenziata, con costi e nuove abitudini.

C’è poi il tema monouso

Altri punti che nel voto della commissione Envi sono passati per pochi voti, sono il divieto di imballaggi monouso e gli obiettivi di riutilizzo. Il primo vieta, tra l’altro, le bustine di zucchero e ketchup, quelle delle insalate già lavate e i mini flaconi di shampoo degli hotel, il secondo prevede, per esempio, che dal 1° gennaio 2030 il 20% delle bibite in bottiglia o lattina debba far parte di un circuito di riutilizzo. E anche che le bevande sfuse consumate sul posto debbano essere vendute in bicchieri riutilizzabili, mentre il consumatore dovrà avere la possibilità di riempire il proprio contenitore. Insomma la vecchia borraccia che però, come nella migliore tradizione, difficilmente sarà lavata e sterilizzata tra un uso e l’altro favorendo il proliferare dei batteri.