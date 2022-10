Original Marines cerca investitori, i fondi fiutano già l’affare

Original Marines cerca partner

Original Marines è alla ricerca di investitori. L’azienda di abbigliamento per bambini, domiciliata nell’Interporto di Nola, ha incaricato Mediobanca di testare il mercato: ci sono alcuni fondi di private equity interessati. «Il futuro dei bambini è la nostra guida» è il motto di Original Marines, fondata 39 anni fa. Nonostante quello che logo e nome possano suggerire, Original Marines è in realtà un’azienda italianissima, nata all’inizio degli anni Ottanta dalla fascinazione per quell’easywear simbolo del lifestyle made in Usa, da cui ha saputo prendere ispirazione per costruire la propria identità.

E proprio quel concetto di vestire pratico, indissolubilmente legato all’idea di tempo libero e a uno stile di vita meno ingessato e più dinamico, molto lontano da certo conformismo “borghese” tipico della società italiana di quegli anni, ha reso l’azienda campana un leader nel settore dell’abbigliamento per bambini.

Da un po’ di anni a questa parte, capi come la felpa e più in generale l’abbigliamento sportivo sono stati definitivamente sdoganati anche dai marchi del lusso – niente di strano, se si pensa al boom degli yoga pants o all’istituzione delle sneakers come le scarpe basse per eccellenza – ma da Original Marines con il guardaroba casual e sportivo ci lavorano da sempre.

Gli inizi del marchio

Tutto inizia con una semplice t-shirt bianca, simile a quella indossata dai marines americani, come ci racconta il brand manager Livio Di Renzo, che in Original Marines è cresciuto e che oggi guida un ufficio stile, composto perlopiù da donne di differenti età ed esperienza. Di quelle t-shirt, ne sono state vendute all’incirca 25 milioni tra il 1983 al 1992, a dimostrazione di come la straordinarietà di un prodotto risieda spesso nell’idea semplice ed efficace che gli ha dato vita.

Scissione estiva

In estate il cda di Original Marines ha proceduta a una scissione di asset a favore di Sinfonia Re. La scissione sarà proporzionale, in quanto il capitale sociale della società beneficiaria – che è stata costituita in data 25 maggio 2022 -, che verrà attribuito ai soci della Original Marines nelle medesime percentuali che sono possedute dagli stessi al momento del deposito del progetto di scissione, eventualmente modificate come saranno in Original Marines alla data di efficacia della Scissione.

A favore della Sinfonia Re il ramo di azienda di Original Marines attraverso il quale la società gestisce il patrimonio immobiliare (sia di proprietà che attraverso contratti di leasing), alcune partecipazioni non strategiche, crediti per imposte anticipate su perdite su crediti, alcuni crediti, disponibilità in banca, alcuni debiti, ed altre poste minori, ecc.

L’operazione di scissione nel suo insieme si inserisce nel contesto del progetto di razionalizzazione della società Original Marines, che intende concentrarsi nel suo business dell’abbigliamento bambino, al fine di rendere la società pronta per un eventuale ingresso nel capitale di un fondo di private equity o similari, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze imposte dai mutamenti del mercato e cogliere le opportunità di crescita. Original Marines è infatti proprietaria del marchio Original Marines, marchio tra i leader in Italia per l’abbigliamento bambino. La società realizza le collezioni, cura la produzione con fornitori terzi ed ha sviluppato una rete commerciale sia con punti vendita diretti che in franchising. La società Original Marines non ha emesso obbligazioni convertibili.

Il patrimonio di Original Marines

Gli elementi patrimoniali dell’attivo e del passivo che resteranno assegnati alla beneficiaria afferiscono alla gestione operativa che, tra la data del 31 dicembre 2021 e la data di efficacia della scissione, subiranno modificazioni conseguenti alla dinamica operativa dell’attività d’impresa. Per adeguamento a tali modificazioni, a copertura della eventuale differenza che potrebbe essere riscontrata alla data di efficacia della scissione rispetto al 31 dicembre 2021, sarà utilizzata la voce altri crediti/debiti tra Original Marines e Sinfonia Re. Il patrimonio netto della scissa al 31 dicembre 2021 ammonta ad euro 73.885.656 euro.