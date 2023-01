Panariagroup si aggiudica gara per lo sviluppo del Grand Paris Express

Panariagroup si aggiudica gara in Francia

Le piastrelle italiane alla conquista della Francia. Lea Ceramiche di Panariagroup si è aggiudicata la fornitura delle superfici ceramiche per il più vasto cantiere d’Europa, premiato da Harvard per l’alto valore innovativo. Si tratta del progetto Grand Paris Express (GPE), grazie al quale l’Ile-de-France implementerà 200 chilometri di nuovi binari e 68 nuove stazioni interconnesse entro il 2030. Per realizzare il piano, Société du Grand Paris (SGP), la società costituita per gestire il progetto pubblico, ha lanciato una gara d’appalto pubblica, al termine della quale Lea Ceramiche di Panariagroup, leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici in ceramica per pavimenti e rivestimenti di alto livello, si è aggiudicata il 50% della fornitura delle superfici ceramiche necessarie per il progetto, ovvero più di 110 mila metri quadri di prodotto che serviranno per la pavimentazione e il rivestimento di ben 28 stazioni.

Un brand di riferimento del made in Italy

“Lea Ceramiche è uno dei nostri brand di riferimento, riconosciuto come fiore all’occhiello del made in Italy nell’architettura e nell’interior design” ha dichiarato il presidente di Panariagroup, Emilio Mussini. “Con Lea Ceramiche, in Francia, abbiamo già collaborato con rinomati designer quali Norguet e Nigro, e partecipato ad importanti forniture pubbliche e private, tra cui i rivestimenti per la fermata della métro di Parigi a Porte de Versailles, McDonald’s, Okko, e Société Générale. La commessa per Grand Paris Express accredita ancora di più Panariagroup come partner ideale per progetti di rilievo su scala internazionale. Grazie alla nostra capacità di offrire soluzioni tecniche d’avanguardia uniche nel settore, oggi siamo in grado di guardare con ottimismo alla nostra posizione sul mercato internazionale e, in particolare, quello francese.”