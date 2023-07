Rotelli (San Donato): "Guardiamo a Campania e Puglia. Bene la partnership pubblica"

Dagli ospedali in Lombardia ed Emilia Romagna alla collaborazione con il Benfratelli di Palermo per la gestione della cardiochirurgia pediatrica. Dallo student house nel vecchio Galeazzi di Milano ai piani di crescita all’estero con la gestione e la costruzione di nuovi nosocomi in Medio Oriente e Nord Africa. “Anni fa ci eravamo detti: se il mercato della sanità è difficile dobbiamo fare un sacrificio per poter essere più attrattivi degli altri. Ora che è stato fatto, abbiamo una posizione competitiva forte. Continuare a crescere resta per noi ancora una sfida molto emozionante”, dice Paolo Rotelli, vice presidente di Velca, la holding di riferimento del gruppo San Donato, tra le principali realtà sanitarie italiane, con 54 strutture, di cui 18 ospedali.

Per questo state pensando ora anche a nuove acquisizioni?

“Guardiamo con interesse a tutto il territorio nazionale per crescere e ci piacerebbe, quest’anno, dimostrarlo ancora una volta con i fatti, al di là dell’Emilia Romagna e della Lombardia, dove il gruppo è presente. Come sempre abbiamo tanti dossier sul tavolo, ma sono fiducioso che entro fine anno presenteremo qualche risultato. In termini di acquisto. Non dobbiamo, però, dimenticare che abbiamo investito recentemente quasi mezzo miliardo sull’ospedale Galeazzi di Milano e quasi 120 milioni sull’iceberg del San Raffaele, il nuovo Polo chirurgico e delle urgenze, sempre nel capoluogo lombardo. Per questo, in questo momento, ci stiamo concentrando anche a diminuire l’indebitamento. Vogliamo essere ineccepibili”.

Oltre alle acquisizioni, con la gestione del reparto dell’ospedale di Palermo state sperimentando anche un nuovo modello di partnership pubblico privato…

“Ciò che fa differenza nella sanità non è se la sala operatoria è più grande o la luce è diversa. Il 90% dell’output non è dovuto alla tecnologia, ma alla capacità dell’operatore, del medico, del personale. Ed è quello che stiamo facendo a Palermo, dove portiamo i professionisti del gruppo San Donato, evitando a molte famiglie i costosi e faticosi viaggi della speranza. L’obiettivo è creare a Palermo in meno di tre anni un centro che può andare avanti in proprio e che si candida a diventare centro di riferimento per tutto il centro-sud Italia”.

Pensate che questo modello potrebbe essere poi esportato in altre regioni?

“Il progetto ha subito riscontrato l’interesse anche di altre regioni. Da settembre ci siederemo al tavolo per capire cosa fare. Per noi sono molto interessanti la Campania e la Puglia, che sono due regioni da cui provengono già molti dei nostri pazienti da fuori ragioni. E anche per questo siamo convinti del successo delle nostre partnership”.

State crescendo molto anche all’estero…

“Sì, in Iraq, in Egitto, in Libia, in Tunisia e in Arabia Saudita. All’estero costruiamo e gestiamo, portando la nostra esperienza e professionalità. E non appena finirà la guerra saremo pronti anche a dare un aiuto concreto nella ricostruzione dell’Ucraina”.

Nella visione di crescita c’è anche quella di diversificare le vostre attività…

“Stiamo allargando le nostre attività all’edilizia, all’energia, al consulting e al procurement. L’idea è trasformare i costi del gruppo in opportunità. Abbiamo un giro d’affari sufficiente che può servire d’avviamento a tutta una serie d’aziende. Bisogna costruire il nuovo Galeazzi? Allora, ha senso possedere un’azienda edile per farlo. Un’azienda che fa procurement? Se riesce, in un periodo d’inflazione, a dare dei buoni risultati economici per il gruppo San Donato può essere interessante anche per altre realtà”.

Come vede il futuro della sanità italiana?

“Penso che andremo sempre più verso un modello francese/anglosassone con una fortissima presenza delle assicurazioni private. Questo perché purtroppo la dotazione del Fondo sanitario nazionale non è aumentata più dell’inflazione. C’è un problema di fondo: abbiamo la popolazione più anziana d’Europa e abbiamo pochissima spesa pubblica sul Pil. Quando i pazienti cercano una prestazione nella sanità pubblica e non la trovano, prima la cercano out of pocket, ovvero pagandola direttamente, e poi cercano l’assicurazione privata per sostenerla. La direzione sarà questa”.