Partite Iva, pro e contro del regime forfettario: come scegliere

Tutte le partite iva che fatturano meno di 85 mila euro possono aderire al regime forfettario. Ma non a tutti conviene: i pro e i contro

Il regime forfettario consiste nell’applicazione di un’aliquota di tassazione fissa su ricavi e compensi: al 5% per le startup e al 15% per le altre partite Iva. Per calcolare quante tasse si pagano, bisogna moltiplicare l’importo fatturato per l’aliquota fiscale del 5% o 15% e successivamente moltiplicare per il coefficiente di redditività.

Se nel 2023 si prevede di fatturare meno di 85 mila euro, il forfettario dovrebbe essere la prima scelta.

Quando scegliere il regime forfettario

Prima esperienza da lavoratore autonomo per cui in forfettario i costi per consulenza e per adempimenti burocratici sono minimi e si riduce dunque il rischio.

per cui in forfettario i costi per consulenza e per adempimenti burocratici sono minimi e si riduce dunque il rischio. Assenza di costi inerenti il business o assoluta marginalità degli stessi.

inerenti il business o assoluta marginalità degli stessi. Bassa incidenza degli acquisti di servizi dall’estero sui quali diventa obbligatorio il versamento dell’iva in Italia su tutte le fatture ricevute con il meccanismo del reverse charge.

