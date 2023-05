Pasquarelli Auto verso il debutto in Borsa, 35 mln di capitalizzazione

La concessionaria abruzzese Pasquarelli Auto è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 34,8 milioni di euro, dopo aver raccolto oltre 5,2 milioni di euro. Il prezzo di collocamento è pari a 1,4 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 1,4 e 1,9 euro per azione). Il flottante è pari al 14,96%. Lo si apprende dall’aggiornamento della comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana.

Assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe, la capitalizzazione è di 35,2 milioni di euro, la raccolta di 5,6 milioni di euro (400.000 dall’esercizio della greenshoe) e un flottante del 15,93%. Il processo di quotazione su Euronext Growth Milan è curato da Integrae SIM (che riveste il ruolo di Euronext Growth Advisor e Specialist).



Il consiglio di amministrazione è composto da: Giancarlo Pasquarelli (presidente e amministratore delegato); Marco Pasquarelli (amministratore delegato); Federica Pasquarelli (amministratore); Lucio Pasquarelli (amministratore); Alberto Dell’Acqua (amministratore indipendente).

L’azionista di riferimento è Ursus Holding S.r.l. (riconducibile a Giancarlo Pasquarelli per il 50,11%, Filomena Palombo per il 35,34%, Marco Pasquarelli per il 4,85%, Federica Pasquarelli per il 4,85% e Lucio Pasquarelli per il 4,85%). (Teleborsa)

