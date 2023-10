Pasquarelli Auto, continua l'espansione: nuova sede a Roma

Pasquarelli Auto, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati, nel noleggio e assistenza, ha inaugurato la nuova sede di Roma in via Tiburtina. La storica struttura, di circa 11.600 metri quadri, in passato deposito di autobus e poi concessionaria di auto, è stata acquisita e ammodernata da Pasquarelli Auto.

“L’apertura della sede di Roma rappresenta un’ulteriore importante tappa del nostro decennale percorso di crescita – ha commentato l’ad Marco Pasquarelli -. A pochi mesi dalla quotazione, affrontiamo con determinazione l’ingresso in un mercato ad altissimo potenziale, pienamente consapevoli degli ottimi risultati che possiamo raggiungere”.



La nuova sede di Roma accoglie il nuovo Cupra Garage di Roma Tiburtina, dove sarà fornito il servizio di vendita e assistenza dei veicoli a marchio Cupra e Seat. Sono inoltre presenti un’area dedicata alla vendita e assistenza di Volkswagen Veicoli Commerciali e un’area, di 3.900 metri quadri, SecondLife, il marchio proprio dedicato alla vendita di veicoli usati. (Teleborsa)