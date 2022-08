La pasta senza glutine Felicia di Andriani

Andriani, tra i big italiani della pasta senza glutine e realizzata con i migliori cereali e legumi con il marchio Felicia, ha annunciato di aver stretto un accordo con la holding finanziaria NUO, nuovo socio di minoranza dell’azienda pugliese con una quota del 26,4%.

Alla società alimentare, che mantiene maggioranza e management aziendale guidato dai fratelli Michele e Francesco Andriani, l’operazione consente di accelerare il proprio piano di sviluppo industriale, declinato su diversi fronti. Rapida espansione nei mercati americano – con un nuovo stabilimento di produzione – e asiatico; incremento degli investimenti in innovazione e in progetti di filiera per accrescere ulteriormente la qualità dei prodotti, a beneficio dei consumatori; ulteriori investimenti in progetti di sostenibilità a lungo termine, incluso il raggiungimento della neutralità carbonica dello stabilimento, previsto entro il 2025; avendo al proprio fianco un partner capace di comprenderne, rispettarne e valorizzarne i principi, il modo di operare virtuoso, la visione innovativa.

NUO, che per la prima volta fa il suo ingresso nel settore food, ha scelto di investire in Andriani perché rappresenta una delle realtà industriali italiane più dinamiche, innovative e impegnate in favore di uno sviluppo sostenibile. L’affiancamento è l’ideale punto di partenza di un percorso volto alla crescita di tutti i capitali in campo – finanziario, umano e sociale – contribuendo attivamente in favore di una transizione verso modelli di business più sostenibili e di valore condiviso con tutti gli stakeholder.

I soci di Bending Spoons

La holding finanziaria NUO è poco conosciuta al grande pubblico, ma in Italia ha già messo a segno alcune operazioni. La più importante è del luglio 2019 con l’ingresso in minoranza nel capitale di Bending Spoons, il primo ios app developer d’Europa, la società che ha ideato la app Immuni, un’operazione realizzata insieme alla StarTip di Giovanni Tamburi e alla H14, il family office di Luigi, Eleonora e Barbara Berlusconi.

Nuo, che finora ha investito un centinaio di milioni di euro ma ha disponibilità per 300, è nata dalla partnership paritetica tra due famiglie: da una parte gli Agnelli-Elkann che partecipano a NUO attraverso Exor e, dall’altra, World-Wide Investments, il più antico family office di Hong Kong guidato da Stephen Cheng e che fa riferimento alla famiglia Pao Cheng.

La famiglia Pao Cheng

Steven Cheng è il nipote di Sir Y.K. Pao, uno degli uomini d’affari cinesi più famosi che, negli anni Cinquanta, arrivò a possedere la più grande flotta commerciale al mondo. Alla morte del fondatore nel 1991 l’immensa fortuna legata alla World Wide Shipping andò agli eredi. Nuo Capital non è altro che uno dei tanti rami di questo impero fondato nel 2016 e guidato in Italia da Tommaso Paoli.

Andriani società Benefit, con sede a Gravina di Puglia, con questa operazione punta a toccare i 100 milioni di euro di fatturato. Specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo.