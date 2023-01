Piaggio, nel 2022 ricavi in crescita del 25%: sfondato il tetto dei 2 miliardi

Piaggio, ricavi in crescita del 25% a 2 miliardi

Impennano i conti di Piaggio: secondo i dati preliminari dell’esercizio 2022, i ricavi netti consolidati pari a circa 2,087 miliardi di euro. Si tratta di una cifra in aumento di circa il 25% rispetto ai 1,66 miliardi di euro dell’anno precedente. La crescita, tra l’altro, non si limita solo a qualche area geografica. Il gruppo ha infatti aumentato il fatturato in tutte le parti del mondo in cui è presente: Emea e Americas (+12,1%), Asia Pacific (+58%) e India (+40%).

L’aumento dei ricavi è stato dettato da un incremento dei veicoli Piaggio, sempre più attrattivi nel 2022. Le vendite infatti sono aumentate del 16,7% rispetto ai 536 mila veicoli venduti nel 2021. Il contributo positivo è stato di tutte le aree di business: scooter (+14,3%), moto (+19,7%), veicoli commerciali (+26,6%).

“Capaci di crescere grazie ai nostri prodotti”

“I dati preliminari esaminati oggi dal consiglio di amministrazione del Gruppo Piaggio confermano l’andamento molto positivo

osservato durante tutto il corso del 2022, nonostante il complesso quadro geopolitico e macroeconomico che ha caratterizzato l’anno appena concluso”, ha commentato Roberto Colaninno, presidente e ad del gruppo Piaggio.

“L’andamento delle vendite in tutti i mercati conferma la capacità del Gruppo Piaggio di continuare a crescere grazie alla forza e attrattività dei propri marchi e alla gamma di scooter e moto più evoluta di sempre, in termini di performance, sicurezza e rispetto dell’ambiente”, ha concluso.