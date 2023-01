Piaggio sale in Borsa: bene le immatricolazioni moto e scooter nel 2022

Piaggio sale in Borsa

Se il mercato delle auto ha visto un 2022 in calo, le due ruote anche in Italia continuano a macinare numeri positivi chiudendo in miglioramento a dicembre. I dati pubblicati dall’associazione del settore, Ancma, +4,5% le immatricolazioni di dicembre e +0,95% quelle dell’intero anno 2022, dopo il +21,2% dell’anno precedente, hanno sostenuto il titolo Piaggio, che è salito del 2,6%.

“È importante sottolineare che senza alcuni problemi di approvvigionamento, che hanno rallentato l’offerta nei mesi più importanti per la vendita di veicoli a due ruote, ossia la primavera, soprattutto nel segmento degli scooter, ci troveremmo di fronte a numeri ancora più incoraggianti – ha spiegato Paolo Magri, presidente dell’Associazione nazionale ciclo motociclo – questo conferma che la domanda è comunque molto significativa e il ruolo delle due ruote nella mobilità è centrale”.

Torna la normalità per gli scooter

Dopo il solido andamento di ottobre e novembre, il mercato italiano è rimesto positivo anche a dicembre guidato dal segmento scooter che ha beneficiato dalla normalizzazione dei problemi di approvvigionamento con il ritorno alla piena disponibilità di alcuni modelli, problema che ha impattato soprattutto i competitor asiatici di Piaggio nel corso dei primi nove mesi del 2022.

La moto più venduta in Italia è la Benelli Trk 502, marchio di proprietà del gruppo cinese Geely, che possiede anche Volvo. Mentre Piaggio è in quinta posizione con Moto Guzzi V7. Anche negli scooter, dopo i marchi giapponesi e coreani Honda e Kymco, Piaggio è in quinti e in settima posizioni tra gli scooter più venduti con i modelli Beverly e i Liberty.

Previsioni positive per Piaggio

Per la società di Roberto Colaninno le previsioni degli analisti sono positive. “Dopo il dato del mercato spagnolo, anche l’andamento in Italia nel quarto trimestre (+24%) è superiore alla nostra stima di volumi in Europa per Piaggio”. Il mercato delle due ruote italiano pesa non molto sul fatturato di Piaggio: circa l’11% del totale.

Dal prossimo 10 gennaio partono gli incentivi per ecobonus per l’acquisto di veicoli, auto e moto, non inquinanti che coinvolge anche due ruote a motore endotermico, oltre che elettrico.