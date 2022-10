L’acquisizione della rivale Crocca

La catena di pizzerie Pizzium si fa un boccone della rivale Crocca. Un’operazione tutta milanese tra il format incentrato sulla sola pizza napoletana classica e solo con materia prima italiana, nata nel 2017, e l’idea della pizza croccante nata nel 2020 dagli imprenditori Stefano Saturnino, che è anche fondatore di Pizzium, e Nanni Arbellini.

Pizzium rilverà il 100% di Crocca con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel settore della ristorazione, fare economie di scala e investimenti. I due brand continueranno a mantenere un’identità distinta basata su format riconoscibili, pur facendo parte di uno stesso gruppo. Crocca al momento è presente solo a Milano in via Fiamma 4 a Milano, prevede e un piano di prossime aperture per il 2023 concentrate principalmente nel Nord Italia.

Continuerà anche l’espansione di Pizzium che stima un fatturato di 28 milioni di euro per il 2022 con una crescita del 90% rispetto al 2021. “Grazie all’acquisizione strategica di Crocca, il gruppo, che oggi ha all’attivo 35 pizzerie Pizzium, si rafforza ulteriormente con un posizionamento distintivo in un mercato caratterizzato dalla presenza di numerosi competitor ma che ha ancora ampie prospettive di crescita”, ha spiegato Stefano Saturnino, amministratore di Pizzium.