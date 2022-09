Poltrona Frau si sdoppia e punta sulle economie di scala

Il gruppo Poltrona Frau si riorganizza

Poltrona Frau si sdoppia. Un ramo d’azienda è stato trasferito alla beneficiaria Haworth Italy Holding srl che ne è la controllante, creata apposta da Lifestyle Design di Dario Rinero due anni fa per l’acquisizione. «La scissione consentirà – si legge nelle carte – da un lato, a Poltrona Frau di estromettere attività immateriali e materiali, partecipazioni comprese le attività e passività a esse riconducibili e alcune figure di elevato standing professionale, e dall’altro lato, di dotare Haworth Italy Holding (HIH) della struttura necessaria per svolgere direttamente l’attività di gestione e coordinamento dei brand di alta gamma detenuti dal gruppo Haworth assumendo, tra l’altro, un ruolo attivo di gestione e di finanziamento delle partecipate diverse da quelle destinate a restare sotto il controllo diretto e indiretto di PF, la quale si concentrerebbe nella commercializzazione dei prodotti del design e dell’arredamento del brand Poltrona Frau (PF)».

La scissione è parziale con assegnazione a HIH delle attività e passività, incide sul patrimonio netto della scissa PF con decremento dello stesso; non inciderà sul patrimonio netto della beneficiaria poiché l’incremento di patrimonio netto derivante dalla scissione sarà neutralizzato dalla corrispondente riduzione di parte del valore della partecipazione già detenuto da HIH in PF. Poltrona Frau è da anni attiva attraverso la sua struttura operativa sita a Tolentino (AN) e a Meda (MB), nel settore del design e dell’arredamento di alta gamma, presentando un’offerta di prodotti che si articola in tre segmenti principali: Residenziale, ideazione, produzione e distribuzione di prodotti di arredamento di alta gamma (divani, poltrone, mobili, sedie, tavoli, letti e arredi) destinati alla clientela retail e a selezionata clientela ufficio; Custom interiors, fornitura di arredamento di qualità per spazi pubblici e collettività (teatri, auditorium, cinema, alberghi, ristoranti, aeroporti, ecc.); Interiors in motion business: ossia l’allestimento degli interni di automobili, aerei, elicotteri e yacht.

Gestione partecipate

Nel corso dell’anno 2022 i soci hanno ritenuto più efficiente ricondurre in capo alla HIH – veicolo utilizzato dalla capogruppo americana Haworth Inc. per portare a termine l’acquisizione del gruppo italiano – la gestione e il coordinamento delle società partecipate oggi detenute indirettamente tramite la controllata PF. Inoltre, tale riassetto permetterebbe di accentrare in capo alla beneficiaria i servizi e le attività di seguito riassunti con notevoli sinergie ed economie di scala, in particolare: Affari legali e societari con la razionalizzazione dei processi di governance del gruppo e dei marchi appartenenti a Lifestyle design con separazione degli altri marchi rispetto a quello Poltrona Frau; Risorse umane, possibilità di attrarre risorse umane di elevato standing in capo alla HIH al fine di un loro coinvolgimento nella direzione del gruppo e nella prestazione di servizi verso brand di alta gamma del design e dell’arredamento; Sistemi informativi, l’implementazione di un nuovo sistema ERP («Enterprise resource planning»): tale attività permetterà di razionalizzare e accentrare lo sviluppo in capo alla beneficiaria che svolgerà sempre più attività di gestione e indirizzo di gruppo.

Nuovo software

A tal proposito si rileva che PF e la sua controllata Cassina spa hanno deciso di adottare un nuovo sistema Erp denominato Microsoft Dynamic che si addice maggiormente alle necessità del gruppo e che dovrebbe entrare pienamente in funzione dal primo gennaio 2024. Tale progetto coinvolgerà l’intero gruppo e sarà gestito e implementato direttamente da HIH; Amministrazione e finanza, l’implementazione del cash-pooling di gruppo: il trasferimento delle risorse dedicate alla gestione finanziaria del gruppo permetterà anche il trasferimento del cash pooling di gruppo (zero balance) con potenziale ampliamento delle società interessate e con la gestione diretta dei rapporti con le società titolari dei singoli brand.