Premia Finance sale al 51% di PrestitoPiù

Si consolida il mercato della mediazione creditizia

Premia Finance ha acquistato da Agostino Costa Marras il 21% del capitale di Prestito più, valorizzando la quota 324.992 euro. Con questa mossa, l’azienda, quotata sul listino Euronext Growth Milan e specializzata nella cessione del quinto, ha raggiunto il 51% del capitale della società focalizzata sulla concessione di piccoli finanziamenti e convenzionata con NoiPa, Miur e Inps. Per Premia Finance si tratta della prima operazione di acquisizione dallo sbarco in Borsa avvenuto ad aprile 2021.

L’operazione prevede un aumento di capitale riservato

L’acquisizione avverrà attraverso un aumento ci capitale riservato al venditore, con una valorizzazione di 3,80 euro (di cui Euro 3,675 a titolo di sovrapprezzo) per azione per un totale di 234.992,00 (di cui 7.730,00 euro a capitale sociale e 227.262,00 euro a titolo di sovrapprezzo), corrispondente all’emissione di n. 61.840 azioni ordinarie Premia Finance. Di conseguenza, il capitale sociale passerà complessivamente da

472.625,00 euro nominali a 480.355,00 corrispondenti a 3.842.840 azioni ordinarie.

Per il management è l’inizio di una nuova sfida

“Siamo molto soddisfatti di aver chiuso questo accordo. La nostra volontà è quella di continuare a crescere nel mercato della mediazione creditizia in Italia, sia per linee interne, con aumento del numero dei collaboratori in rete, dei prodotti collocati, delle convenzioni bancarie, sia per linee esterne, tramite acquisizione di altre società di mediazione e/o fintech nel settore – ha dichiarato Gaetano Nardo, presidente e amministratore delegato di Premia Finance – Proponiamo un progetto inclusivo che, come per PrestitoPiù, prevede la continuità operativa e di gestione dell’azienda da parte del management che l’ha sviluppata, che si unisce all’esperienza di Premia, creando sinergie uniche nel settore e un gruppo pronto alle sfide del futuro” .