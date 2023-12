Prysmian Group annuncia la sua nuova organizzazione

Prysmian Group annuncia la nuova struttura organizzativa annunciata in occasione della presentazione dekla nuova strategia “Connect to Lead” lo scorso 5 ottobre, che contribuirà al conseguimento degli obiettivi di crescita di medio-lungo termine ed a rendere sostenibile la leadership del Gruppo nel settore.

Facendo leva sulla continuità del management e valorizzando i piani di successione interna, il ceo designato Massimo Battaini ha riorganizzato il leadership team per “cogliere in maniera ancora più efficace i trend di mercato (energy transition, electrification e digital trasformation), rafforzare il focus sui clienti, consentire ai migliori talenti del Gruppo di esprimersi, aumentando al tempo stesso il profilo internazionale così come il gender balance del top management”.

A partire dal primo gennaio 2024, saranno operativi quattro nuovi segmenti di business: Transmission, Power Grids, Electrification e Digital Solutions, che saranno guidati da: Hakan Ozmen (Transmission), Cinzia Farisè (Power Grids), Cristiana Scelza (Electrification), Frederick Persson (Digital Solutions).

La struttura organizzativa a matrice continuerà a garantire la capacità del gruppo di essere molto vicina ai mercati locali e ai clienti (attraverso le regioni e i paesi), perseguendo al tempo stesse le sinergie regionali e globali attraverso i segmenti di business. Inoltre una forte attenzione al modello “One company governance” continuerà a essere assicurata dalle funzioni di Gruppo.

Rispetto alle nove regioni, i cambiamenti nella leadership riguarderanno: Central East Europe dove Sezgin Islamoglu diventerà CEO della regione; Middle East, Turkey, India, Africa and Russia, dove Erkan Aydogdu sarà responsabile della regione, nominato allo stesso tempo CEO del Gruppo OCI, quotato allaborsa di Muscat; Oceania and South Est Asia, dove Hamavand Shroff sarà nominato CEO della regione; Latin America, dove Raul Gil assumerà la responsabilità della regione. La leadership delle altre regioni rimarrà invariata.

A livello Corporate, Maria Cristina Bifulco sarà promossa Chief Investor Relations, Sustainability e Communication Officer del gruppo.

“Persone valide, appassionate e genuine fanno la differenza e danno vita a organizzazioni solide e di successo”, ha dichiarato Valerio Battista, aggiungendo “possiamo contare su una squadra molto solida e di talento che renderà la nostra crescita sostenibile e la nostra azienda una comunità ancora più vincente”.

“Sono convinto che la nuova organizzazione consentirà al nostro gruppo di cogliere con ancora maggiore efficacia i trend di mercato, di essere ancora più vicini ai nostri clienti, di promuovere i talenti e alimentare un leadership team che ci consentirà di raggiungere le nostre ambizioni”, ha commentato Massimo Battaini. (Teleborsa)