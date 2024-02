Prysmian, utile 2023 sale a 529 milioni. Forte generazione di cassa

(Teleborsa) – Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha chiuso il 2023 con ricavi pari a 15.354 milioni di euro, registrando una variazione organica leggermente negativa (-1,1%) rispetto al 2022. Il Business Projects ha registrato una crescita organica a doppia cifra (+15,3%) grazie a una esecuzione dei progetti di interconnessione e di parchi eolici offshore e ai progetti con margini migliori. Il Business Energy ha registrato una variazione organica pari a -1,3%, con una crescita organica positiva del +1,7% nel Business Industrial & Network Components. I volumi del Business Telecom sono diminuiti drasticamente nella seconda parte dell’anno, soprattutto a causa della flessione del mercato statunitense.

L’adjusted EBITDA è aumentato del 9,4% a 1.628 milioni di euro, con margini in netto miglioramento al 10,6% rispetto al 9,3% del 2022. L’utile netto è aumentato del 7,5% a 547 milioni di euro (509 nel 2022). L’utile netto di pertinenza degli azionisti della Capogruppo è stato pari a 529 milioni di euro (504 milioni nel 2022).

L’Indebitamento Finanziario Netto è diminuito a 1.188 milioni di euro a fine anno (1.417 milioni al 31 dicembre 2022), grazie alla forte generazione di flussi di cassa.

“La solida espansione dei margini e la forte generazione di cassa raggiunta nel 2023 hanno confermato la solidità di Prysmian e la sua posizione di leader di mercato, grazie al portafoglio di business completo e bilanciato, ben esposto ai trend strutturali dell’elettrificazione e della transizione energetica – ha commentato l’AD Valerio Battista – All’interno di un contesto difficile, abbiamo ottenuto ancora una volta un’eccellente performance e garantito la creazione di valore per tutti i nostri stakeholder”.

Sulla base dei risultati dell’esercizio 2023, il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo unitario di 0,70 per azione (+16,7% vs 0,60 distribuito l’anno scorso). L’ammontare complessivo sarà di circa 191 milioni. Il dividendo, ove deliberato, sarà posto in pagamento a partire dal 24 aprile 2024, con Record Date il 23 aprile 2024 e data stacco il 22 aprile 2024.

Per l’esercizio 2024, Prysmian prevede di raggiungere quanto segue: adjusted EBITDA compreso nell’intervallo di €1.575-1.675 milioni; Free Cash Flow compreso nell’intervallo di €675-775 milioni; riduzione delle emissioni di gas serra Scope 1&2 del 36% e Scope 3 del 13% vs 2019.