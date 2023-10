Prysmian collega il primo grande parco eolico offshore degli Usa

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha completato con successo l’installazione e il test ad alta tensione di Vineyard Wind 1, il primo parco eolico offshore di grandi dimensioni negli Stati Uniti. Vineyard Wind, che si trova a oltre 15 miglia al largo della costa del Massachusetts, comprende 62 turbine eoliche che genereranno 800 MW di elettricità alimentando oltre 400.000 case.

Il progetto è stato assegnato a Prysmian Group da Vineyard Wind, LLC nel maggio 2019. Il contratto include la progettazione, produzione, installazione e collaudo di un sistema in cavo ad alta tensione in corrente alternata (HVAC – High Voltage Alternating Current) composto da due cavi tripolari da 220 kV con isolamento estruso XLPE che fornirà energia pulita alla rete elettrica continentale negli Stati Uniti e contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 di oltre 1,6 milioni di tonnellate all’anno.

I 134 km di cavi sottomarini sono stati realizzati nei centri di eccellenza di Prysmian Group di Pikkala (Finlandia) e Arco Felice (Italia), mentre le operazioni di installazione in mare sono state effettuate con le navi posacavi di Prysmian Group, Cable Enterprise e Ulisse.

“Siamo lieti di avere completato un progetto così importante e strategico che conferma l’accelerazione da parte degli Stati Uniti verso la transizione energetica. Terminate le attività di cablaggio di Viking Link, Prysmian conferma ulteriormente la sua capacità di eseguire correttamente gli importanti progetti in portafoglio”, ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Projects BU di Prysmian Group.

“Con Vineyard Wind 1 abbiamo dimostrato di essere in grado di apportare la nostra esperienza, la nostra tecnologia all’avanguardia e le nostre capacità di installazione al mercato statunitense. Inoltre, l’investimento nel nuovo stabilimento per la produzione di cavi a Brayton Point (Massachusetts) mira a consolidare la nostra presenza negli Stati Uniti, a supporto del crescente settore dell’eolico offshore”, ha aggiunto Alberto Boffelli, Head of Project Operations, Projects BU di Prysmian Group.