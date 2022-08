I purificatori d’aria spingono Innoliving che ora punta sull’online

La crescita di Innoliving

Innoliving, azienda leader di Ancona nel settore della produzione di piccoli elettrodomestici e apparecchi healtcare, conferma i suoi parametri di crescita e segna un incremento del fatturato nei primi sei mesi dell’anno in corso del 10,4% rispetto allo stesso semestre 2021. Performance particolarmente positive sono state registrate nell’ambito della divisione medical, che ha segnato un +11,8% e nel settore consumer con un + 6,8%. Sono questi i principali parametri del bilancio semestrale che il direttore generale Danilo Falappa ha illustrato alle banche e alla comunità finanziaria.

Dopo due anni di forte crescita dovuta ai prodotti medicali, anche il core business continua a mettere a segno ottimi risultati, frutto di un intenso lavoro sia nello sviluppo di nuovi di prodotti all’avanguardia, sia nel presidio dei canali di distribuzione tradizionale che nelle vendite on-line. “Quest’ultimo mercato è di fondamentale importanza perché rappresenta un quarto del mercato e cresce a doppia cifra – ha detto Danilo Falappa, direttore generale di Innoliving e fondatore della società –. Proprio sull’on line stiamo sviluppando un progetto speciale che ci sta portando a costruire relazioni importanti con i consumatori soprattutto a beneficio della nostra rete di clienti che operano sul mercato fisico. L’online verrà gestito in maniera da diventare una vetrina per il mercato e un mezzo determinante per aiutare i nostri clienti nel sell-out”.

I purificatori per l’aria

I nuovi prodotti della divisione Trattamento Aria stanno dando i primi importanti risultati. L’azienda ha una specifica gamma per purificare l’aria dei bus e degli altri mezzi di trasporto. Mentre la gestione dei purificatori della gamma professionale destinati a uffici pubblici e privati, aziende e studi professionali, enti e ospedali, possono essere monitorati da remoto attraverso pc ed un’apposita APP, grazie ad una piattaforma Cloud proprietaria, e ad un complesso sistemo realizzato in casa e brevettato. Si tratta di un controllo che permette una diagnostica sulla qualità dell’aria e sul funzionamento della macchina.

Proprio riguardo i purificatori, nell’anno in corso sono arrivati due importanti riconoscimenti. Il primo dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco di Milano che ha stabilito come i purificatori Airpro “abbattano tutte le cariche virali di oltre il 99,99%, compreso Sars-Cov 2. Il secondo dalla ricerca condotta in ambiente odontoiatrico dal Dipartimento Odontoiatria dell’Università dell’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha riscontrato una riduzione fino all’85% della trasmissione virale tra medico e paziente fino all’85%, grazie all’impiego dei macchinari Innoliving.