Reway Group, commessa da 123 mln euro da Autostrade

La commessa di Reway Group

Reway Group, il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, quotato al segmento Euronext Growth Milan, annuncia che la società controllata TLS specializzata nel settore degli adeguamenti sismici di viadotti e ponti, ha acquisito in affidamento dal Consorzio Europeo Costruttori lavori di risanamento di viadotti e gallerie situati sulle tratte gestite in concessione da Autostrade per l’Italia di competenza della Direzione 1° Tronco e della Direzione 2°Tronco.

Gli interventi, del valore complessivo di 123 milioni di euro, rientrano nell’ambito di cinque Accordi Quadro aggiudicati dal Consorzio CEC, di cui TLS fa parte, e vedranno la partecipazione anche di MGA e Soteco, entrambe controllate al 100% da Reway Group, al pari di TLS.

Nel dettaglio, le tre società si occuperanno della sostituzione di giunti su viadotti (tratte area di Genova), dei lavori di ripristino e consolidamento connessi all’assesment delle gallerie (tratte aree di Genova e Firenze) e di interventi manutentivi nelle gallerie (tratte area di Genova).

I lavori, della durata complessiva fino a quattro anni, verranno avviati a partire dalla stipula del primo contratto applicativo, che potrebbe avvenire intorno al mese di ottobre del corrente anno, comunque da concordare con il committente.

Rispetto al valore complessivo di 123 milioni di euro, si stima che la quota di pertinenza dell’esercizio 2023 possa essere pari a circa il 12%, mentre la restante parte sarà di pertinenza dei prossimi esercizi. Il portafoglio ordini complessivo, che produrrà effetti nei prossimi 4 esercizi, raggiunge quindi i 485 milioni di euro, al lordo del fatturato già realizzato nei primi mesi del 2023. (Teleborsa)