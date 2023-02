Reway Group verso quotazione su Euronext Growth Milan

Reway Group verso quotazione sull’Egm

(Teleborsa) – Reway Group ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle Pmi ad alto potenziale di crescita. La società è a capo di un gruppo composto, oltre che dall’emittente stesso, dalle società Manutenzioni Generali Autostrade (MGA), TLS Tecnologie (TLS) e SOTECO, specializzate nelle opere di risanamento e manutenzione di infrastrutture stradali e autostradali. In particolare, il gruppo si vanta di essere l’unico operatore sul territorio nazionale in grado di presidiare tutte le attività collegate alla catena del ripristino di ponti, gallerie e viadotti, fornendo al committente soluzioni tecnologiche “chiavi in mano”.

Al 31 dicembre 2021 e al 30 giugno 2022 il Reway Group presenta ricavi consolidati pro-forma rispettivamente per circa 90,8 milioni di euro e per circa 56 milioni di euro, realizzati interamente in Italia.

Il capitale nelle mani della famiglia Luccini

Prima dell’ammissione il capitale di Reway Group è controllato da Luccini S.r.l. (riconducibile al presidente Paolo Luccini per il 71%, al figlio Alex Luccini per il 25% e alla coniuge Maryna Syvtsova per il restante 4%) per il 78%, da Elocyn LTD (società riconducibile per il 100% a Raffaella Casillo) per il 13,2% e da Patrizia Casillo per l’8,8%.



Il processo di quotazione di Reway Group è curato da Integrae SIM (che riveste il ruolo di Euronext Growth Advisor e Specialista). La data prevista di ammissione è il 6 marzo 2023, con l’inizio delle negoziazioni nei giorni seguenti. Saranno presenti azioni a voto plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Luccini S.r.l..

Giuseppe Vegas entra nel cda

Il cda di Reway Group, che resterà in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, è composto da: Paolo Luccini (presidente); Francesco dell’Elmo (vice-presidente non esecutivo); Alex Luccini (consigliere); Maryna Syvtsova (consigliere); Galliano di Marco (consigliere); Federico della Gatta (consigliere); Giuseppe Vegas (consigliere indipendente). Vegas è stato per sette anni presidente della Consob.

