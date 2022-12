Autostrade, importante riconoscimento per l'impegno contro la corruzione

Il riconoscimento ad Autostrade per l’Italia contro la corruzione

Nella 20esima Conferenza internazionale anticorruzione (IACC), che si sta svolgendo dal 6 al 10 dicembre a Washington, un importante riconoscimento è andato anche ad Autostrade per l’Italia per il suo impegno contro la corruzione e la promozione della legalità. Per Aspi è presente, tra gli altri, il direttore risk, compliance and quality Nicola Allocca, che è anche presidente del Comitato Anticorruzione del Business all’OCSE (BIAC), l’organismo che racchiude le best practices in tema legalità e include rappresentanti di oltre 30 Paesi.

Allocca ha partecipato ai lavori della seconda giornata e presentando il programma “Next to Legality” di ASPI ed il manifesto “Zero Corruption” ha affermato che “la corruzione è la più alta forma di diseguaglianza per i nostri figli ed è in questo che dobbiamo salvaguardare risorse chiave quali sanità, educazione, benessere sociale e tutela dell’ambiente. Bisogna avere il coraggio di ammettere che è possibile eliminare la corruzione e, insieme, inserire il contrasto ad essa fra gli obiettivi di sviluppo sostenibile”.

“Occorre dunque individuare nei piani industriali delle aziende alcune direttrici in ambito compliance – ha aggiunto il manager di ASPI – che hanno anche la funzione di abilitare il raggiungimento degli obiettivi aziendali. In altri termini, bisogna iniziare a misurare la ‘compliance footprint’ dei piani di trasformazione in modo tale da considerare i modelli di risk, compliance, qualità, antifrode, business continuity e privacy come elementi chiave del business”.