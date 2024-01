Rinascente, fatturato supera 1 miliardo di euro nel 2023

(Teleborsa) – Rinascente ha registrato per la prima volta un fatturato superiore a 1 miliardo di euro nel 2023, in crescita del 16% rispetto all’anno precedente e del 14% sui risultati del 2019. Sono cresciute tutte le categorie merceologiche, con particolare focus al mondo dell’accessorio luxury (+28%) e al beauty (+30%).

Attualmente, Rinascente gestisce nove negozi in otto città (Milano, Roma Via del Tritone e Roma Piazza Fiume, Torino, Firenze, Cagliari, Palermo, Catania e Monza) ed è controllata dalla società thailandese Central Retail Corporation.

“Central Retail ha acquisito le attività di Rinascente Department Store nel 2011, una struttura con oltre 158 anni di storia in Italia. Dopo l’acquisizione, Rinascente si è evoluta in un grande magazzino di lusso, perfezionando continuamente le proprie attività – ha commentato Yol Phoksasub, CEO di Central Retail Corporation – Questa trasformazione ha comportato un layout riprogettato che armonizza il patrimonio europeo con l’innovazione contemporanea, introducendo nuovi marchi di lusso e migliorando l’esperienza di acquisto online“.

“Questi traguardi hanno portato Rinascente al notevole successo, superando le vendite pre-pandemia e raggiungendo 1 miliardo di euro nel 2023, segnando una crescita di oltre il 17% – ha aggiunto – In particolare, l’EBITDA è cresciuto del 70% rispetto all’anno precedente, con Roma Via del Tritone che ha registrato un aumento delle vendite del 17%, Milano al 19% e Roma Piazza Fiume al 35% a seguito della ristrutturazione. Guardando al 2024, tutte e nove le filiali della Rinascente sono pronte per una crescita continua, consolidando il proprio status di grande magazzino di lusso n. 1 in Italia”.