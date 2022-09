I ristori a Trenitalia e Italo

In arrivo ristori per complessivi 672 milioni di euro a Trenitalia Spa e a Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa per le perdite economiche subite nel trasporto passeggeri non soggetto a oneri di servizio pubblico a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, dopo l’autorizzazione da parte della Commissione europea al provvedimento, ha firmato i due decreti che assegnano le risorse.

Il primo, relativo al periodo che va dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2020, attribuisce 279,8 milioni di euro a Trenitalia e 91,5 milioni di euro a Italo-Ntv. Con il secondo decreto – spiega una nota del dicastero – vengono riconosciuti 213,8 milioni a Trenitalia e 86,5 milioni a Italo-Ntv per il periodo dal primo gennaio al 30 aprile 2021. I nuovi importi si aggiungono a quelli (510 milioni di euro, di cui 364 a Trenitalia e 145,6 a Italo-Ntv) già assegnati per la prima fase della pandemia, da marzo a giugno 2020.