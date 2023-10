Rolls-Royce, il gruppo dell'aerospaziale taglierà 2500 posti di lavoro

Rolls-Royce taglierà 2500 posti

Rolls-Royce, multinazionale britannica del settore aerospaziale e della difesa, ha annunciato che licenzierà fino a 2500 persone nell’ambito di un piano per un’organizzazione più semplice e snella nella prossima fase della sua trasformazione pluriennale. La nuova struttura creerà un business più agile, in grado di servire meglio i clienti e continuare a creare e mantenere prodotti di livello mondiale, si legge in una nota, oltre ad aiutare Rolls-Royce a sviluppare capacità avanzate in aree chiave come l’approvvigionamento e la gestione della catena di fornitura.

In particolare, Rolls-Royce stima che a livello globale verranno rimossi 2.000-2.500 ruoli. Rolls-Royce impiega attualmente 42.000 persone in tutto il mondo.

La Rolls-Royce del futuro

“Stiamo costruendo una Rolls-Royce adatta al futuro – ha commentato il Ceo Tufan Erginbilgic – Ciò significa un’organizzazione più snella ed efficiente che fornirà risultati ai nostri clienti, partner e azionisti. La nostra azienda è piena di persone impegnate e di talento e credo che questi cambiamenti consentiranno loro di sviluppare maggiori capacità in aree che sono fondamentali per il nostro successo a lungo termine. Questo è un altro passo nel nostro percorso di trasformazione pluriennale per costruire una Rolls-Royce altamente performante, competitiva, resiliente e in crescita”.