Saipem, 9 mesi in crescita. Convoca soci per aumento di capitale

(Teleborsa) – Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha chiuso i primi nove mesi del 2023 con ricavi pari a 8.363 milioni di euro (+18,7% rispetto al corrispondente periodo del 2022), EBITDA adjusted pari a 640 milioni di euro (+43,8%) e risultato netto positivo pari a 79 milioni di euro (rispetto a una perdita di 138 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2022). In particolare, terzo trimestre ha visto ricavi a 3.016 milioni di euro (+5,6%), EBITDA adjusted a 230 milioni di euro (+26,4%) e e risultato netto a 39 milioni di euro (vs -8 milioni di euro).

I nuovi ordini acquisiti si sono assestati a 11.918 milioni di euro, +72,1% rispetto al corrispondente periodo del 2022. Oltre l’80% delle acquisizioni sono state realizzate nei business offshore (E&C e Drilling). Il portafoglio ordini consolidato cresce di oltre 3,5 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2022.

La posizione finanziaria netta pre-IFRS 16 al 30 settembre 2023 è positiva per 125 milioni di euro (Posizione Finanziaria Netta post-IFRS 16 negativa per 171 milioni di euro).

Aumento di capitale da 500 milioni di euro

Il CdA ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli azionisti (convocata per il 13 dicembre 2023) la proposta di autorizzazione alla convertibilità in azioni del prestito obbligazionario equity-linked di importo nominale pari a 500 milioni di euro, con scadenza 11 settembre 2029, riservato a investitori qualificati ed emesso lo scorso 11 settembre e, di conseguenza, la proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto d’opzione per massimi 500 milioni di euro.

In data 18 ottobre 2023 la CONSOB, pronunciandosi sull’istanza proposta da Saipem, ha comunicato la revoca dall’obbligo di divulgazione di informazioni integrative nelle rendicontazioni contabili periodiche, al quale Saipem era soggetta a decorrere dalla richiesta di CONSOB del 10 maggio 2022.