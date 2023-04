Saipem si aggiudica cinque nuovi contratti per 650 milioni di dollari

(Teleborsa) – Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, si è aggiudicata tre nuovi contratti offshore e due contratti per FEED competitivi per un valore complessivo di circa 650 milioni di dollari. La società spiega che questi contratti consolidano ulteriormente il posizionamento “sia geograficamente che in segmenti chiave per il business offshore, in particolare nel decommissioning in cui l’azienda vanta un importante track record”.

Il primo contratto è stato assegnato a Saipem da Azule Energy per il progetto Agogo Full Field Development, uno sviluppo greenfield in acque profonde situato a circa 180 chilometri al largo dell’Angola e a circa 20 chilometri a ovest della FPSO di N’Goma (West Hub), operativo dal novembre 2014. Il contratto comprende l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione (EPCI) di flowline rigide pipe-in-pipe con strutture sottomarine associate. Saipem mobiliterà la Saipem FDS2, il suo mezzo all’avanguardia per installazioni offshore.

Una commessa nel Mare del Nord

Il secondo contratto è stato assegnato a Saipem da EnQuest per il decommissioning delle infrastrutture esistenti nel campo petrolifero di Heather, situato nel settore britannico del Mare del Nord, a circa 460 chilometri a nord-est di Aberdeen. Le attività di Saipem prevedono l’ingegneria, la preparazione, la rimozione e lo smaltimento del jacket superiore della piattaforma Heather, attività per cui verrà utilizzata la nave gru semisommergibile Saipem 7000.

Il terzo contratto è stato assegnato nell’ambito del Long Term Agreement (LTA) con Aramco in Arabia Saudita. Saipem si occuperà dell’ingegneria, dell’approvvigionamento, della costruzione e dell’installazione (EPCI) del topside di una piattaforma offshore e del sistema sottomarino di flessibili, ombelicali e cavi associato.

Inoltre, Saipem si è aggiudicata due contratti per Front-End Engineering Design (FEED) competitivi per progetti di sviluppo del gas. Il primo, assegnato da Shell Trinidad & Tobago Ltd., riguarda lo sviluppo del giacimento di gas naturale di Manatee. Il secondo contratto è stato assegnato a Saipem, in collaborazione con PT Tripatra Engineers and Constructors e Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd., da PAPUA LNG Development Pte. Ltd. Si tratta dello sviluppo delle strutture upstream per l’alimentazione del progetto di gas naturale PAPUA LNG in Papua Nuova Guinea.