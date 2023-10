Saipem, contratto da 4,1 miliardi da ADNOC negli Emirati

(Teleborsa) – Saipem, in consorzio con National Petroleum Construction Company (NPCC), ha sottoscritto in data odierna una Letter of Award con ADNOC per un nuovo contratto relativo al pacchetto 1 del progetto Hail and Ghasha Development Project negli Emirati Arabi Uniti.

Il valore della quota di competenza di Saipem è pari a circa 4,1 miliardi di dollari.

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo delle risorse dei giacimenti di gas naturale Hail e Ghasha, situati al largo di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.

Lo scopo del lavoro comprende l’ingegneria, l’approvvigionamento e la costruzione (EPC) di quattro centri di perforazione e di un impianto di trattamento da costruire su isole artificiali, oltre a varie strutture offshore e oltre 300 km di condotte sottomarine.